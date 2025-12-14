Двама загинали и осем в критично състояние след стрелба в университета „Браун“

Двама души са били убити, а осем са в критично състояние след стрелбата в университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд, съобщи АФП. Извършителят на нападението в престижното висше училище от Бръшляновата лига все още се издирва.

Кметът на град Провидънс Брет Смайли заяви на пресконференция:

„Мога да потвърдя смъртта на двама души и тежкото състояние на още осем пострадали. Към момента няма задържан заподозрян по случая.“

Органите на реда продължават операцията по издирване, а районът около университета остава под засилени мерки за сигурност.

По данни на „Браун“ сигналът за активен стрелец в района на инженерните сгради Barus и Holley е подаден в 16:22 ч. местно време (23:22 ч. българско), когато в сградите са били насрочени няколко изпита. В първоначалното предупреждение университетът призова хората да заключат вратите, да изключат звука на телефоните си и да се укрият до второ нареждане.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е бил информиран за инцидента:

„ФБР е на място“, написа той и отправи послание за подкрепа към пострадалите и техните семейства.

Районът около университета беше бързо отцепен, като полиция и спешни екипи се стекоха на място. Местната телевизия WPRI съобщи за дрехи и следи от кръв по тротоарите в близост до сградите.

Университетът „Браун“, разположен в Провидънс, щата Роуд Айлънд, близо до Бостън, има около 11 000 студенти. Случаят е пореден в серията от стрелби в учебни заведения в САЩ на фона на продължаващия политически застой около контрола върху огнестрелните оръжия.