НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Двама загинали и осем в критично състояние след стрелба в университета „Браун“

          0
          2
          Снимка: Mark Stockwell / AP Photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Двама души са били убити, а осем са в критично състояние след стрелбата в университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд, съобщи АФП. Извършителят на нападението в престижното висше училище от Бръшляновата лига все още се издирва.

          - Реклама -

          Кметът на град Провидънс Брет Смайли заяви на пресконференция:

          „Мога да потвърдя смъртта на двама души и тежкото състояние на още осем пострадали. Към момента няма задържан заподозрян по случая.“

          Органите на реда продължават операцията по издирване, а районът около университета остава под засилени мерки за сигурност.

          Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ

          По данни на „Браун“ сигналът за активен стрелец в района на инженерните сгради Barus и Holley е подаден в 16:22 ч. местно време (23:22 ч. българско), когато в сградите са били насрочени няколко изпита. В първоначалното предупреждение университетът призова хората да заключат вратите, да изключат звука на телефоните си и да се укрият до второ нареждане.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е бил информиран за инцидента:

          „ФБР е на място“, написа той и отправи послание за подкрепа към пострадалите и техните семейства.

          Районът около университета беше бързо отцепен, като полиция и спешни екипи се стекоха на място. Местната телевизия WPRI съобщи за дрехи и следи от кръв по тротоарите в близост до сградите.

          Университетът „Браун“, разположен в Провидънс, щата Роуд Айлънд, близо до Бостън, има около 11 000 студенти. Случаят е пореден в серията от стрелби в учебни заведения в САЩ на фона на продължаващия политически застой около контрола върху огнестрелните оръжия.

          Двама души са били убити, а осем са в критично състояние след стрелбата в университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд, съобщи АФП. Извършителят на нападението в престижното висше училище от Бръшляновата лига все още се издирва.

          - Реклама -

          Кметът на град Провидънс Брет Смайли заяви на пресконференция:

          „Мога да потвърдя смъртта на двама души и тежкото състояние на още осем пострадали. Към момента няма задържан заподозрян по случая.“

          Органите на реда продължават операцията по издирване, а районът около университета остава под засилени мерки за сигурност.

          Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ

          По данни на „Браун“ сигналът за активен стрелец в района на инженерните сгради Barus и Holley е подаден в 16:22 ч. местно време (23:22 ч. българско), когато в сградите са били насрочени няколко изпита. В първоначалното предупреждение университетът призова хората да заключат вратите, да изключат звука на телефоните си и да се укрият до второ нареждане.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че е бил информиран за инцидента:

          „ФБР е на място“, написа той и отправи послание за подкрепа към пострадалите и техните семейства.

          Районът около университета беше бързо отцепен, като полиция и спешни екипи се стекоха на място. Местната телевизия WPRI съобщи за дрехи и следи от кръв по тротоарите в близост до сградите.

          Университетът „Браун“, разположен в Провидънс, щата Роуд Айлънд, близо до Бостън, има около 11 000 студенти. Случаят е пореден в серията от стрелби в учебни заведения в САЩ на фона на продължаващия политически застой около контрола върху огнестрелните оръжия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ

          Красимир Попов -
          В кампуса на университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд беше съобщено за активен стрелец, като ръководството на престижното висше училище от Бръшляновата лига...
          Политика

          Рустем Умеров проведе тайни срещи с директора на ФБР Каш Пател в Маями

          Красимир Попов -
          Рустем Умеров, ръководител на украинската преговорна група, е провел поредица от тайни срещи с директора на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател в...
          Политика

          Ердоган след разговорите с Путин: Мирът в Украйна „не е далеч“

          Красимир Попов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази оптимизъм относно прекратяването на конфликта между Русия и Украйна. На връщане от посещението си в Туркменистан, където проведе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions