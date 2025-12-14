Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази оптимизъм относно прекратяването на конфликта между Русия и Украйна. На връщане от посещението си в Туркменистан, където проведе среща с руския държавен глава Владимир Путин, Ердоган заяви намерението си да дискутира план за мир с президента на САЩ Доналд Тръмп. Според информация, предадена от „Ройтерс“ и цитирана от БНР, турският лидер е категоричен, че „мирът не е далеч„.

Изявленията на Ердоган бяха направени пред журналисти на борда на самолета му на връщане от международния форум за мир и сигурност в Туркменистан, където той разговаря с Путин. Коментарите бяха официално разпространени от офиса на турския президент.

По време на двустранната среща Ердоган е акцентирал върху конкретни стъпки за деескалация. От Дирекцията по комуникации към президентството на Турция съобщиха, че според държавния глава частичното прекратяване на огъня, насочено към защита на енергийната инфраструктура и пристанищата, би изиграло ключова роля и би било от полза по пътя към постигането на траен мир между Москва и Киев.