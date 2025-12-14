Държавите от НАТО и Европейския съюз са изправени пред нова реалност, в която руски дронове нарушават въздушното пространство, а агенти на Москва извършват саботажи на територията на алианса. В отговор Европа започва да обсъжда мерки, които само допреди няколко години биха изглеждали немислими: директен и твърд отговор на руските провокации, съобщава „Ройтерс“.
Сред обсъжданите сценарии са провеждането на съвместни офанзивни кибероперации срещу Русия, ускорено и координирано посочване на виновниците за хибридните атаки, както и организиране на изненадващи военни учения под егидата на НАТО.
През последните седмици и месеци руски безпилотни апарати навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния, а неизвестни дронове създадоха смущения около военни бази и летища в различни части на континента. Списъкът с инциденти се допълва от заглушаване на GPS сигнали, провокации с военни кораби и изтребители, както и саботаж на ключова железопътна линия в Полша, използвана за трансфер на помощ за Украйна.
Въпреки че хибридните заплахи не са новост, настоящият интензитет е безпрецедентен. Анализ на мозъчния тръст Globsec показва, че между януари и юли в Европа са регистрирани над 110 опита за саботаж и атаки, свързани с Москва.
Руската реторика също се изостря. По време на конференцията във Валдай през октомври Владимир Путин заяви:
Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, бе още по-краен:
Въпреки това Европа търси баланс – как да възпре Москва, без да се преминат червените линии, водещи до ядрен конфликт.
Според шведския началник на отбраната генерал Михаел Класон отстъплението не е опция:
Провокациите вече принуждават европейските лидери да сменят тона. Полският премиер Доналд Туск определи действията на Москва като „държавен тероризъм“, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас предупреди, че ЕС трябва да „има силен отговор“.
Италия също настоява за действия. Министърът на отбраната Гуидо Кросето представи план от 125 страници, включващ създаването на специализирано звено от 1500 души за борба с хибридните заплахи. Полският външен министър Радослав Сикорски допълни:
Въпросът за офанзивните действия остава сложен от правна и етична гледна точка.
Някои държави вече действат. Великобритания е използвала кибератаки срещу ИДИЛ още през 2017 г. Експерти като Филип Брийка от Полската академия на науките предполагат, че подобни методи могат да бъдат насочени срещу зоната „Алабуга“, където се произвеждат дронове „Шахед“:
НАТО, като отбранителен съюз, остава предпазлив.
Бившият говорител на НАТО Оана Лунгеску предлага бързо разобличаване на хибридните атаки и военни учения „без предупреждение“ в близост до руските граници.
Висш дипломат от НАТО обобщи:
ПСВ, както и ВСВ с катастрофални последици за цялото човечество са започнали поради едноличните решения на някой си вожд. Породени от вечната му алчност за престъпна власт и чужди ресурси. Като гледам как върви и ТСВ няма да е в изключението. Винаги дежурни по презумпция са нагло-саксонсците.
Недоумявам как не са ги забранили тези вождове след края на ВСВ. След края на ПСВ отчасти са прогледнали, как поради едноличните решения на някой си вожд – монарх, милиони хора са останали завинаги в калта – масови гробове. Именно и поради това след края на ПСВ всички монархии са свалени, с изключения на нагло-саксонската, която придобива само фасадна функция. И веднага след това, са им поднесли от същото по много на което казват партии, парламенти, президенти и всякаква подобна престъпна п@плач – все вождове, и все престъпни. Което по същество е същото преопаковано с кухи заглавия, фрази, и внушения. Именно и затова се случва ВСВ.
Ако хората се самоуправляваха с референдуми – войните ще са минало. Погледнато в дълбочина относно първопричината, най голямото зло на този свят са тези които легитимират вождовете, а вождовете им са само крайния продукт, както и едноличните им решения. И в тази връзка ибрикчиите от ,,евроком“ и подобни на вас не са в изключението. Напротив.. Когато целият свят преяде с радиация имената на вас и подобни ще бъдат записани в стелата на позора като съучастници, освен, че историята ще ви покрие със срам за вечни времена.
Нагледен пример как един вожд -васал може да заличи цяла държава. Ако имаше референдум дали украинците искат да има хамерикански ракети на територията им насочени срещу Русия, дали биха гласували с ,,ДА“ след като знаят какво ще последва? Дали някой освен вожда васал и шайката около него ще има един да гласува с ,,ДА“? Как мислите? И дали не си задавате въпроса защо нямаше такъв референдум?