Фермерите в Гърция с ултиматум към властите

Протестиращите фермери в Гърция представиха списък с искания, чието изпълнение определят като задължително условие за прекратяване на пътните блокади, съобщи в. „Катимерини“.
Освен незабавно изплащане на дължимите субсидии, те настояват за:
- Минимални гарантирани изкупни цени, по-високи от производствените разходи
- Без данъци върху горивата и специална ниска цена на електроенергията от 7 евроцента за киловатчас (при цена за домакинствата от 9,9 евроцента/кВтч преди данъци)
- Премахване на Енергийната борса
- Премахване на ДДС
- Компенсаторни плащания за всички продукти, чиито цени през 2025 г. са паднали под себестойността
- Инфраструктурни проекти – канали, противонаводнителни и противопожарни съоръжения, селски пътища
- Обвързване на субсидиите с обема на производството и броя на животните
- Защита на субсидиите от конфискации
- Заличаване от имотния регистър на стопанства с площ под 8 хектара
- Ефективен контрол
- Прекратяване на безмитния внос, разрешен по силата на търговски споразумения на ЕС, включително с държавите от Меркосур
- Замразяване на задълженията на фермерите към социалното осигуряване, данъчните власти, банките и енергийните дружества, както и разсрочване на дълговете без лихви и без първоначални вноски
- Без съкращения в Общата селскостопанска политика на ЕС в полза на „подготовка за война“ и военни разходи
- Прекратяване на изискването за електронни товарителници за производителите
- Незабавно удвояване на пенсиите
- Край на държавните репресии и арести
