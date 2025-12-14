Фермерите в Гърция с ултиматум към властите

Протестиращите фермери в Гърция представиха списък с искания, чието изпълнение определят като задължително условие за прекратяване на пътните блокади, съобщи в. „Катимерини“.

Освен незабавно изплащане на дължимите субсидии, те настояват за: