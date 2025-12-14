НА ЖИВО
      неделя, 14.12.25
          Фермерите в Гърция с ултиматум към властите

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Протестиращите фермери в Гърция представиха списък с искания, чието изпълнение определят като задължително условие за прекратяване на пътните блокади, съобщи в. „Катимерини“.

          Освен незабавно изплащане на дължимите субсидии, те настояват за:

          • Минимални гарантирани изкупни цени, по-високи от производствените разходи
          • Без данъци върху горивата и специална ниска цена на електроенергията от 7 евроцента за киловатчас (при цена за домакинствата от 9,9 евроцента/кВтч преди данъци)
          • Премахване на Енергийната борса
          • Премахване на ДДС
          • Компенсаторни плащания за всички продукти, чиито цени през 2025 г. са паднали под себестойността
          • Инфраструктурни проекти – канали, противонаводнителни и противопожарни съоръжения, селски пътища
          • Обвързване на субсидиите с обема на производството и броя на животните
          • Защита на субсидиите от конфискации
          • Заличаване от имотния регистър на стопанства с площ под 8 хектара
          • Ефективен контрол
          • Прекратяване на безмитния внос, разрешен по силата на търговски споразумения на ЕС, включително с държавите от Меркосур
          • Замразяване на задълженията на фермерите към социалното осигуряване, данъчните власти, банките и енергийните дружества, както и разсрочване на дълговете без лихви и без първоначални вноски
          • Без съкращения в Общата селскостопанска политика на ЕС в полза на „подготовка за война“ и военни разходи
          • Прекратяване на изискването за електронни товарителници за производителите
          • Незабавно удвояване на пенсиите
          • Край на държавните репресии и арести

