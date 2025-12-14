Фиорентина продължава да затъва

На дъното на Серия „А“ съдбата на Фиорентина става все по-тъжна, след като тимът днес отстъпи с 1:2 на друг застрашен от изпадане отбор – този на Верона и то на собствен терен. Гифт Орбан в 3-ата минута на добавеното време донесе успеха на „жълто-сините“ от града на Ромео и Жулиета.

Нигерийският нападател Орбан откри в 42-ата минута, но Унай Нунес от Верона си вкара автогол в средата на второто полувреме за 1:1, за да се стигне до късната победа на гостите.

Фиорентина е на дъното на Серия А само с 6 точки, докато Верона събра 12, все още е в зоната на изпадащите, но поне изпревари Пиза на 18-ото място.