НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Фиорентина продължава да затъва

          Виолетовите се упътиха към дъното

          0
          6
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          На дъното на Серия „А“ съдбата на Фиорентина става все по-тъжна, след като тимът днес отстъпи с 1:2 на друг застрашен от изпадане отбор – този на Верона и то на собствен терен. Гифт Орбан в 3-ата минута на добавеното време донесе успеха на „жълто-сините“ от града на Ромео и Жулиета.

          - Реклама -

          Нигерийският нападател Орбан откри в 42-ата минута, но Унай Нунес от Верона си вкара автогол в средата на второто полувреме за 1:1, за да се стигне до късната победа на гостите.

          Фиорентина е на дъното на Серия А само с 6 точки, докато Верона събра 12, все още е в зоната на изпадащите, но поне изпревари Пиза на 18-ото място.

          На дъното на Серия „А“ съдбата на Фиорентина става все по-тъжна, след като тимът днес отстъпи с 1:2 на друг застрашен от изпадане отбор – този на Верона и то на собствен терен. Гифт Орбан в 3-ата минута на добавеното време донесе успеха на „жълто-сините“ от града на Ромео и Жулиета.

          - Реклама -

          Нигерийският нападател Орбан откри в 42-ата минута, но Унай Нунес от Верона си вкара автогол в средата на второто полувреме за 1:1, за да се стигне до късната победа на гостите.

          Фиорентина е на дъното на Серия А само с 6 точки, докато Верона събра 12, все още е в зоната на изпадащите, но поне изпревари Пиза на 18-ото място.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Керкез спря ПАОК и Десподов в Гърция

          Станимир Бакалов -
          ПАОК (Солун) с Кирил Десподов в титулярния състав претърпя изненадваща загуба с 0:2 при гостуването си в атинския квартал Перистери на Атромитос в среща...
          Спорт

          Холанд доближи Ман Сити до върха

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити победи Кристал Палас като гост с 3:0 в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. Сити вече е с 34 точки в...
          Спорт

          Неочаквана издънка за Наполи в Италия

          Станимир Бакалов -
          Наполи направи сериозна грешка в надпреварата за първото място в Серия А, след като загуби с 0:1 от Удинезе в двубой от 15-ия кръг...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions