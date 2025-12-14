Франция оттегли възраженията си по ключови преговорни глави на Черна гора

Президентът на Черна гора Яков Милатович съобщи, че Франция е оттеглила съпротивата си по две от преговорните глави в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз.

„През последните два дни имах приятелски и конструктивни разговори с френския президент Еманюел Макрон, след което Черна гора ще затвори и петте глави на следващата междуправителствена конференция", написа Милатович в социалната мрежа X.

По-рано беше съобщено, че Франция е блокирала затварянето на глави 11 и 13 от преговорите за членство на Черна гора в ЕС по време на заседание на Работната група на Съвета на ЕС и Комитета на постоянните представители на държавите членки, проведено в петък вечерта.

Според неофициална информация на черногорското издание „Виести“, френската страна е заявила на тези срещи, че двете глави не са достатъчно подготвени за затваряне и не са в пълно съответствие с достиженията на европейското законодателство, без да бъдат посочени конкретни причини за тази позиция.

Междувременно три преговорни глави получиха „зелена светлина“ снощи в Брюксел – глава 3 (Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги), глава 4 (Свободно движение на капитали) и глава 6 (Търговско право).