Франция оттегли възраженията си по ключови преговорни глави на Черна гора

Президентът на Черна гора Яков Милатович съобщи, че Франция е оттеглила съпротивата си по две от преговорните глави в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз.
По-рано беше съобщено, че Франция е блокирала затварянето на глави 11 и 13 от преговорите за членство на Черна гора в ЕС по време на заседание на Работната група на Съвета на ЕС и Комитета на постоянните представители на държавите членки, проведено в петък вечерта.
Според неофициална информация на черногорското издание „Виести“, френската страна е заявила на тези срещи, че двете глави не са достатъчно подготвени за затваряне и не са в пълно съответствие с достиженията на европейското законодателство, без да бъдат посочени конкретни причини за тази позиция.
Междувременно три преговорни глави получиха „зелена светлина“ снощи в Брюксел – глава 3 (Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги), глава 4 (Свободно движение на капитали) и глава 6 (Търговско право).
Протестиращите фермери в Гърция представиха списък с искания, чието изпълнение определят като задължително условие за прекратяване на пътните блокади, съобщи в. „Катимерини“.
Освен незабавно изплащане...