      неделя, 14.12.25
          Европа Политика

          Франция оттегли възраженията си по ключови преговорни глави на Черна гора

          Снимка: Nikola Ristić
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Черна гора Яков Милатович съобщи, че Франция е оттеглила съпротивата си по две от преговорните глави в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз.

          „През последните два дни имах приятелски и конструктивни разговори с френския президент Еманюел Макрон, след което Черна гора ще затвори и петте глави на следващата междуправителствена конференция“, написа Милатович в социалната мрежа X.

          По-рано беше съобщено, че Франция е блокирала затварянето на глави 11 и 13 от преговорите за членство на Черна гора в ЕС по време на заседание на Работната група на Съвета на ЕС и Комитета на постоянните представители на държавите членки, проведено в петък вечерта.

          Според неофициална информация на черногорското издание „Виести“, френската страна е заявила на тези срещи, че двете глави не са достатъчно подготвени за затваряне и не са в пълно съответствие с достиженията на европейското законодателство, без да бъдат посочени конкретни причини за тази позиция.

          Междувременно три преговорни глави получиха „зелена светлина“ снощи в Брюксел – глава 3 (Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги), глава 4 (Свободно движение на капитали) и глава 6 (Търговско право).

          - Реклама -

          Последвайте Евроком в Google News

          Политика

          Алес Бяляцки призова ЕС за диалог с Минск за освобождаване на политически затворници

          Красимир Попов -
          Европейският съюз трябва да започне преговори с властите в Минск с цел освобождаване на още политически затворници. Това заяви беларуският дисидент и носител на...
          Политика

          Фермерите в Гърция с ултиматум към властите

          Красимир Попов -
          Протестиращите фермери в Гърция представиха списък с искания, чието изпълнение определят като задължително условие за прекратяване на пътните блокади, съобщи в. „Катимерини“. Освен незабавно изплащане...
          Политика

          Зеленски в Берлин за ключови преговори с пратеника на Тръмп и европейските лидери

          Екип Евроком -
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви своята готовност за конструктивен диалог преди заминаването си за Берлин, където му предстоят решаващи срещи. Държавният глава на Украйна...

