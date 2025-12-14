Франция поиска от ЕС отлагане на сроковете за търговското споразумение с Меркосур

В неделя Франция се обърна с молба към Европейския съюз за отлагане на предвидените за тази седмица „крайни срокове“ за подписване на търговското споразумение с държавите от Меркосур, като аргументът е, че условията „не са подходящи за гласуване“ от страна на европейските държави. Това се посочва в съобщение на Матиньон.

„Франция иска отлагане на посочените за декември срокове, за да може да продължи работата и да се осигури необходимата защита на европейското селско стопанство", обясни Матиньон.

В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоява договорът за свободна търговия с Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай да бъде подписан в събота, по време на срещата на върха на Меркосур в бразилския град Фоз до Игуасу.

За целта Европейската комисия трябва предварително да получи одобрение от държавите членки на ЕС, като процедурата се очаква да се проведе между вторник и петък през седмицата.