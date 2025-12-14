НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Франция поиска от ЕС отлагане на сроковете за търговското споразумение с Меркосур

          1
          53
          Снимка: EU Commission
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В неделя Франция се обърна с молба към Европейския съюз за отлагане на предвидените за тази седмица „крайни срокове“ за подписване на търговското споразумение с държавите от Меркосур, като аргументът е, че условията „не са подходящи за гласуване“ от страна на европейските държави. Това се посочва в съобщение на Матиньон.

          „Франция иска отлагане на посочените за декември срокове, за да може да продължи работата и да се осигури необходимата защита на европейското селско стопанство“, обясни Матиньон.

          - Реклама -

          В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоява договорът за свободна търговия с Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай да бъде подписан в събота, по време на срещата на върха на Меркосур в бразилския град Фоз до Игуасу.

          За целта Европейската комисия трябва предварително да получи одобрение от държавите членки на ЕС, като процедурата се очаква да се проведе между вторник и петък през седмицата.

          В неделя Франция се обърна с молба към Европейския съюз за отлагане на предвидените за тази седмица „крайни срокове“ за подписване на търговското споразумение с държавите от Меркосур, като аргументът е, че условията „не са подходящи за гласуване“ от страна на европейските държави. Това се посочва в съобщение на Матиньон.

          „Франция иска отлагане на посочените за декември срокове, за да може да продължи работата и да се осигури необходимата защита на европейското селско стопанство“, обясни Матиньон.

          - Реклама -

          В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоява договорът за свободна търговия с Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай да бъде подписан в събота, по време на срещата на върха на Меркосур в бразилския град Фоз до Игуасу.

          За целта Европейската комисия трябва предварително да получи одобрение от държавите членки на ЕС, като процедурата се очаква да се проведе между вторник и петък през седмицата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Европа променя стратегията: Обмислят се киберофанзиви и военни учения срещу Русия

          Красимир Попов -
          Държавите от НАТО и Европейския съюз са изправени пред нова реалност, в която руски дронове нарушават въздушното пространство, а агенти на Москва извършват саботажи...
          Политика

          Алес Бяляцки призова ЕС за диалог с Минск за освобождаване на политически затворници

          Красимир Попов -
          Европейският съюз трябва да започне преговори с властите в Минск с цел освобождаване на още политически затворници. Това заяви беларуският дисидент и носител на...
          Политика

          Франция оттегли възраженията си по ключови преговорни глави на Черна гора

          Красимир Попов -
          Президентът на Черна гора Яков Милатович съобщи, че Франция е оттеглила съпротивата си по две от преговорните глави в процеса на присъединяване на страната...

          1 коментар

          1. Меркосур-търг.обединение на държавите от Ю.Америка.Голямата Франция на Макрон-отлагане.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions