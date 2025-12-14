Фрайбург спъна фаворит у дома

Фрайбург и Борусия Дортмунд завършиха при равенство 1:1 в мач от 14-ия кръг на Бундеслигата. „Черно-жълтите“ са непобедени в последните си 7 двубоя в първенството и остават трети във временното класиране с 29 точки, наравно с втория РБ Лайпциг и на 8 зад лидера Байерн Мюнхен. Фрайбург заема 9-ата позиция със 17 точки.

В началото на срещата Серу Гираси имаше две възможности да изведе Дортмунд напред в резултата, но при първия си опит с глава беше неточен, а при втория уцели страничната греда. Гостите все пак успяха да открият в 31-ата минута след попадение с глава на Рами Бенсебайни.

Полузащитникът на Борусия Дортмунд Джоб Белингам беше изгонен с директен червен картон в 53-ата минута след неволен фал срещу Филип Трой, който щеше да остане сам срещу вратаря Грегор Кобел. Така останалият с десет играчи тим на гостите се затрудняваше и в 75-ата минута Лукас Хьолер изравни с акробатично изпълнение след центриране на Кристиан Гюнтер.

В края на срещата резервата Игор Матанович вкара втори гол за Фрайбург, но след проверка за засада в хода на атаката от системата за видеоарбитраж-ВАР попадението беше отменено.