Кметът на столичния район „Люлин“ Георги Тодоров предприема стъпки за финансово облекчение на жителите на квартала, като ще внесе предложение в Столичния общински съвет (СОС) за намаляване на такса „битови отпадъци“ за 2026 г. с 25%. От районната администрация съобщават, че основната причина за това искане е продължаващата вече трети месец криза с почистването.

Въпреки получените уверения от страна на Столична община, че ритмичното сметопочистване ще бъде възстановено, от администрацията на „Люлин“ констатират, че услугата в момента се изпълнява на ниво, сведено до „критичния минимум“.

Районният кмет аргументира искането си с необходимостта от спазване на принципите на пазарната и социалната справедливост. „Когато една услуга не се изпълнява в пълния ѝ обем, обществото не дължи пълната ѝ цена. Това не е политическа позиция. Това е принцип“, заявява Тодоров.

Според изчисленията на администрацията, редуцирането на налога с една четвърт е „справедливо изчислено“ спрямо периода, през който сметосъбирането и сметоизвозването не са били осигурени на необходимото ниво.

Георги Тодоров подчертава, че по-ниската такса смет ще демонстрира „ангажираност и отговорност към хората, които в продължение на месеци живеят в условия, несъвместими с нормалния градски бит“. Той отправя призив към общинските съветници от всички политически сили в СОС да подходят към предложението с разум и справедливост, а не като към партиен въпрос.

„Когато хората са оставени да платят цената на една криза, институциите са длъжни да поемат своята част от отговорността“, категоричен е кметът на района.

От администрацията на „Люлин“ уточняват, че след официалното внасяне на доклада, Георги Тодоров ще информира обществеността за датата на разглеждане на предложението, както и за резултатите от гласуването в общинския съвет.