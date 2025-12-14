НА ЖИВО
      неделя, 14.12.25
          Германия предотврати кървав атентат на коледен базар, петима са в ареста

          Снимка: Getty Images
          Германските органи на реда успяха да предотвратят ислямистка терористична атака. Властите съобщиха за ареста на петима мъже, заподозрени в организирането на заговор за врязване с превозно средство сред посетителите на коледен базар.

          Полицията и прокуратурата в южната провинция Бавария разкриха детайли около задържането на групата, състояща се от един египтянин, трима мароканци и един сириец. Според разследващите, 56-годишният египтянин е отправил призив в джамия за извършване на нападение в района на Динголфинг-Ландау „с използване на превозно средство, за да бъдат убити или ранени възможно най-много хора“.

          Тримата марокански граждани, на възраст 30, 28 и 22 години, са изразили съгласие да извършат физически атаката, докато 37-годишният сириец е играл ролята на подбудител. Основната версия на разследването е ислямистки мотив, като всички заподозрени са оставени в ареста.

          Силите за сигурност в Германия са в състояние на повишена готовност. Мерките са засилени особено след трагедията от 2024 г., когато при нападение с автомобил на базар в град Магдебург загинаха шестима души, а стотици бяха ранени, припомня БНР.

          - Реклама -

          Война

          Зеленски: Стотици хиляди украинци в 7 области са без ток след масирани руски атаки

          Владимир Висоцки -
          Стотици хиляди граждани на Украйна продължават да бъдат лишени от електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски чрез своя канал в "Телеграм". Държавният глава определи ситуацията...
          Война

          Песков: Поколението на Рюте е забравило ужасите на Втората световна война

          Владимир Висоцки -
          Призивите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта Европа да се подготви за нов военен конфликт са показателни за мисленето на едно...
          Общество

          Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика

          Екип Евроком -
          Напрежението по границите се запазва, след като протестите на фермерите в Гърция доведоха до сериозни затруднения в трафика. Ситуацията е особено тежка на граничен...

