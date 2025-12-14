Германските органи на реда успяха да предотвратят ислямистка терористична атака. Властите съобщиха за ареста на петима мъже, заподозрени в организирането на заговор за врязване с превозно средство сред посетителите на коледен базар.

Полицията и прокуратурата в южната провинция Бавария разкриха детайли около задържането на групата, състояща се от един египтянин, трима мароканци и един сириец. Според разследващите, 56-годишният египтянин е отправил призив в джамия за извършване на нападение в района на Динголфинг-Ландау „с използване на превозно средство, за да бъдат убити или ранени възможно най-много хора“.

Тримата марокански граждани, на възраст 30, 28 и 22 години, са изразили съгласие да извършат физически атаката, докато 37-годишният сириец е играл ролята на подбудител. Основната версия на разследването е ислямистки мотив, като всички заподозрени са оставени в ареста.

Силите за сигурност в Германия са в състояние на повишена готовност. Мерките са засилени особено след трагедията от 2024 г., когато при нападение с автомобил на базар в град Магдебург загинаха шестима души, а стотици бяха ранени, припомня БНР.