Грийнууд наказа Монако и вдигна Марсилия на крака

Олимпик Марсилия сложи край на серията от 2 поредни мача без успех, след като надви Монако с 1:0 като домакин в дербито на 16-ия кръг в Лига 1! В герой за марсилци се превърна Мейсън Грийнууд, който вкара единствения гол в срещата и донесе успеха на своя тим, който така събра 32 точки и излезе на 3-о място в таблицата, където монегаските са 9-и с 23 точки.

На „Велодром“ домакините имаха прекрасен шанс в 6-ата минута, когато Пиер-Емерик Обамеянг овладя топката в наказателното поле и стреля по тревата, но Лукаш Храдецки спаси.

В края на първата част Александър Головин постави под напрежение Херонимо Руи, но стражът на домакините се справи и спаси без проблем.

Още в първата минута от второто полувреме Такуми Минамино получи брилянтно подаване в наказателното поле, но последвалият шут бе неточен.

Гостите от Княжеството стигнаха до гол в 52-ата минута чрез Ламин Камара, но той не бе зачетен заради засада.

В 69-ата минута съдията подмина претенции за дузпа от страна на Фоларин Балогун, а секунди след това пред другата врата Храдецки спаси удар на Обамеянг.

Четвърт час преди края на редовното време удар на Минамино бе париран от Руи, който запази равенството в резултата.

Така се стигна до 80-ата минута, когато Балогун получи топката в наказателното поле и я прати в мрежата, но голът му не бе зачетен заради засада.

Две минути след това марсилци осъществиха добра атака по левия фланг, откъдето топката бе пратена към Пиер-Емил Хьойберг в наказателното поле. Датчанинът не се полакоми и комбинира с Мейсън Грийнууд, който с брилянтен шут с левия крак оплете мрежата и хвърли в екстаз домакинските фенове!

До края на срещата до нов гол не се стигна и по този начин Олимпик Марсилия се върна към победите, нанасяйки второ поредно поражение в шампионата на Монако.