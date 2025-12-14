НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Холанд доближи Ман Сити до върха

          Сити вече е с 34 точки в класирането

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Сити победи Кристал Палас като гост с 3:0 в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. Сити вече е с 34 точки в класирането, на две зад лидера Арсенал, докато след поражението Кристал Палас остава на 5-ото място с 26.

          - Реклама -

          Ерлинг Холанд откри резултата за „гражданите“ с глава в 41-ата минута след центриране на Матеуш Нунеш. Фил Фоудън продължи невероятната си форма от началото на месеца с удар от дъгата на наказателното поле в 69-ата минута, който намери десния ъгъл на вратата на Дийн Хендерсън. В самия край на срещата Савиньо пробяга дистанцията от центъра на терена до наказателното поле на съперника и беше съборен от вратаря Хендерсън, след като беше останал един на един срещу него. Съдията Дарън Ингланд посочи бялата точка, от която Холанд за пореден път беше безапелационен и вкара своя гол номер 17 от началото на сезона във Висшата лига.

          Манчестър Сити победи Кристал Палас като гост с 3:0 в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. Сити вече е с 34 точки в класирането, на две зад лидера Арсенал, докато след поражението Кристал Палас остава на 5-ото място с 26.

          - Реклама -

          Ерлинг Холанд откри резултата за „гражданите“ с глава в 41-ата минута след центриране на Матеуш Нунеш. Фил Фоудън продължи невероятната си форма от началото на месеца с удар от дъгата на наказателното поле в 69-ата минута, който намери десния ъгъл на вратата на Дийн Хендерсън. В самия край на срещата Савиньо пробяга дистанцията от центъра на терена до наказателното поле на съперника и беше съборен от вратаря Хендерсън, след като беше останал един на един срещу него. Съдията Дарън Ингланд посочи бялата точка, от която Холанд за пореден път беше безапелационен и вкара своя гол номер 17 от началото на сезона във Висшата лига.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Фиорентина продължава да затъва

          Станимир Бакалов -
          На дъното на Серия "А" съдбата на Фиорентина става все по-тъжна, след като тимът днес отстъпи с 1:2 на друг застрашен от изпадане отбор...
          Спорт

          Неочаквана издънка за Наполи в Италия

          Станимир Бакалов -
          Наполи направи сериозна грешка в надпреварата за първото място в Серия А, след като загуби с 0:1 от Удинезе в двубой от 15-ия кръг...
          Спорт

          Севиля разби новак в Ла Лига

          Станимир Бакалов -
          Севиля постигна категорична победа с 4:0 у дома срещу Овиедо в двубой от 16-ия кръг на испанската Ла Лига. На стадион „Рамон Санчес Писхуан“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions