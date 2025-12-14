Холанд доближи Ман Сити до върха

Манчестър Сити победи Кристал Палас като гост с 3:0 в мач от 16-ия кръг на Висшата лига. Сити вече е с 34 точки в класирането, на две зад лидера Арсенал, докато след поражението Кристал Палас остава на 5-ото място с 26.

Ерлинг Холанд откри резултата за „гражданите“ с глава в 41-ата минута след центриране на Матеуш Нунеш. Фил Фоудън продължи невероятната си форма от началото на месеца с удар от дъгата на наказателното поле в 69-ата минута, който намери десния ъгъл на вратата на Дийн Хендерсън. В самия край на срещата Савиньо пробяга дистанцията от центъра на терена до наказателното поле на съперника и беше съборен от вратаря Хендерсън, след като беше останал един на един срещу него. Съдията Дарън Ингланд посочи бялата точка, от която Холанд за пореден път беше безапелационен и вкара своя гол номер 17 от началото на сезона във Висшата лига.