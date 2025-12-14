НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Ива Митева: ИТН прекрачиха граница, от която няма връщане назад

          0
          0
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Бившият председател на Народното събрание и експерт по конституционно право Ива Митева коментира актуалната политическа обстановка и участието си в последните граждански недоволства. В ефира на „120 минути“ по bTV тя сподели мотивите си да се включи в протестните действия, подчертавайки несъгласието си с начина на управление. „Подтикна ме това, че с тях искахме да покажем, че не сме си избрали това управление и не можем лесно и за дълго да свикнем с него. Подтикна ме това, че виждахме много арогантно управление“, заяви тя.

          - Реклама -

          Митева отправи остри критики към бившата си партия „Има такъв народ“ (ИТН), от чиято квота оглавяваше парламента в два мандата. „Смятам, че ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Според мен няма и път напред“, категорична бе тя. Юристът направи паралел със събитията от преди няколко години: „Когато 2021 г. имаше тази огромна енергия на тези хора, които в момента са много гневни, защото се чувстват предадени. Тогава като че ли ние бяхме едни наивници, които мислехме, че можем да променим правилата. Оказа се обаче, че няма добродетели. Не са познати ценностите, не са познати честността, достойнството и съвестта“.

          Според Митева коренът на проблема може да се търси и във фундаменталните текстове на държавното устройство. Тя направи сравнение между българската Конституция и основните закони на други европейски държави. „Като че ли всичко това се крие още в първите текстове на нашата Конституция. Тя започва с „Ние, народните представители“. Виждате това самолюбие и самозабравяне на Народното събрание. Ако погледнете конституцията на Германия, тя започва с достойнството“, посочи тя, допълвайки, че в Испания, Италия, Франция и Чехия акцентът също е върху социалната и правова държава.

          Ива Митева изрази професионално несъгласие с промените, касаещи служебните кабинети и ограничаването на президентските правомощия. Тя обясни, че макар текстовете да са заимствани от Гърция, Италия и Франция, механичният пренос е довел до изкривяване. „В Гърция и Италия имаме президент, който се избира от Народното събрание. В България президентът и Народното събрание са равнопоставени от гледна точка на това, че отиват на пряк избор. Силата на президента е именно в този пряк избор и затова служебният кабинет е функция на президента и той трябваше да бъде ръководител“, аргументира се юристът.

          Тя разкритикува опцията председателят на парламента да бъде служебен премиер, наричайки я „пълен абсурд“, тъй като това нарушава принципа за разделение на властите. По думите ѝ, в гръцкия модел, откъдето е взаимствана идеята, има ясна процедура с мандати и консултации, като служебният премиер се избира измежду висши магистрати, за да се гарантират честни избори, а не се смесват законодателна и изпълнителна власт по начина, по който това се случва у нас.

          Бившият председател на Народното събрание и експерт по конституционно право Ива Митева коментира актуалната политическа обстановка и участието си в последните граждански недоволства. В ефира на „120 минути“ по bTV тя сподели мотивите си да се включи в протестните действия, подчертавайки несъгласието си с начина на управление. „Подтикна ме това, че с тях искахме да покажем, че не сме си избрали това управление и не можем лесно и за дълго да свикнем с него. Подтикна ме това, че виждахме много арогантно управление“, заяви тя.

          - Реклама -

          Митева отправи остри критики към бившата си партия „Има такъв народ“ (ИТН), от чиято квота оглавяваше парламента в два мандата. „Смятам, че ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Според мен няма и път напред“, категорична бе тя. Юристът направи паралел със събитията от преди няколко години: „Когато 2021 г. имаше тази огромна енергия на тези хора, които в момента са много гневни, защото се чувстват предадени. Тогава като че ли ние бяхме едни наивници, които мислехме, че можем да променим правилата. Оказа се обаче, че няма добродетели. Не са познати ценностите, не са познати честността, достойнството и съвестта“.

          Според Митева коренът на проблема може да се търси и във фундаменталните текстове на държавното устройство. Тя направи сравнение между българската Конституция и основните закони на други европейски държави. „Като че ли всичко това се крие още в първите текстове на нашата Конституция. Тя започва с „Ние, народните представители“. Виждате това самолюбие и самозабравяне на Народното събрание. Ако погледнете конституцията на Германия, тя започва с достойнството“, посочи тя, допълвайки, че в Испания, Италия, Франция и Чехия акцентът също е върху социалната и правова държава.

          Ива Митева изрази професионално несъгласие с промените, касаещи служебните кабинети и ограничаването на президентските правомощия. Тя обясни, че макар текстовете да са заимствани от Гърция, Италия и Франция, механичният пренос е довел до изкривяване. „В Гърция и Италия имаме президент, който се избира от Народното събрание. В България президентът и Народното събрание са равнопоставени от гледна точка на това, че отиват на пряк избор. Силата на президента е именно в този пряк избор и затова служебният кабинет е функция на президента и той трябваше да бъде ръководител“, аргументира се юристът.

          Тя разкритикува опцията председателят на парламента да бъде служебен премиер, наричайки я „пълен абсурд“, тъй като това нарушава принципа за разделение на властите. По думите ѝ, в гръцкия модел, откъдето е взаимствана идеята, има ясна процедура с мандати и консултации, като служебният премиер се избира измежду висши магистрати, за да се гарантират честни избори, а не се смесват законодателна и изпълнителна власт по начина, по който това се случва у нас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ботев Пловдив: Кметът бездейства за довършването на стадиона ни

          Николай Минчев -
          Ръководоството на Ботев Пловдив изрази негодуванието си от работата на Общината в последно време и поради тази причина организира протест в понеделник. На 15...
          Политика

          Костадинов: Този парламент не може да излъчи кабинет, бюджетът води към фалит

          Екип Евроком -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви категорично пред БНР, че няма вариант политическата му сила да подкрепи ново правителство в рамките на настоящото Народно...
          Крими

          Акция на пътя: МВР засече 30 пияни шофьори и един дрогиран за денонощие

          Владимир Висоцки -
          През изминалия ден органите на реда са извършили мащабни проверки в рамките на специализираната полицейска операция, насочена към спазване на Закона за движението по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions