НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Издънка за Милан на Сан Сиро

          Срещата на "росонерите" срещу Сасуоло завърши при резултат 2:2

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лидерът в италианската Серия А – Милан, изненадващо не успя да спечели домакинството си от 15-ия кръг на шампионата. Срещата със Сасуоло в неделя завърши 2:2. 

          - Реклама -

          Така грандът от Милано прекъсна серията си от три успеха и събра 32 точки за върха във временното класиране, на 1 точка пред втория Наполи и на 2 пред Интер. И двата тима обаче са мач по-малко.

          Сасуоло взе аванс в 13-ата минута, когато Исмаел Коне прехвърля вратаря на Милан Майк Менян. Резултатът беше изравнен от Давиде Бартесаги в 34-тата минута. Домакините оформиха обрата в началото на втората част чрез Бартесаги.

          Изравнителното попадение за гостите беше дело на французина Арман Лориант в 77-ата минута. Той можеше да донесе и пълния актив от точки, но нацели гредата в последната минута на редовното време. 

          Лидерът в италианската Серия А – Милан, изненадващо не успя да спечели домакинството си от 15-ия кръг на шампионата. Срещата със Сасуоло в неделя завърши 2:2. 

          - Реклама -

          Така грандът от Милано прекъсна серията си от три успеха и събра 32 точки за върха във временното класиране, на 1 точка пред втория Наполи и на 2 пред Интер. И двата тима обаче са мач по-малко.

          Сасуоло взе аванс в 13-ата минута, когато Исмаел Коне прехвърля вратаря на Милан Майк Менян. Резултатът беше изравнен от Давиде Бартесаги в 34-тата минута. Домакините оформиха обрата в началото на втората част чрез Бартесаги.

          Изравнителното попадение за гостите беше дело на французина Арман Лориант в 77-ата минута. Той можеше да донесе и пълния актив от точки, но нацели гредата в последната минута на редовното време. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Локомотив Пловдив влезе в правилния коловоз и разгроми Монтана

          Николай Минчев -
          Локомотив Пловдив със сигурност ще разполага с една от най-изразителните победи преди ¼-финалите за Купата на България. Преди Септември – Лудогорец „смърфовете“ са единствените,...
          Футбол

          Станимир Стоилов и Гьозтепе запазиха мястото си в топ 4 на турското първенство

          Николай Минчев -
          Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе се върна към победите след две поражения. Тимът от Измир се наложи с минималното 1:0 над Газиантеп в...
          Футбол

          Шефовете на Спартак Варна поканиха феновете на специална среща

          Николай Минчев -
          Ръководството на Спартак Варна покани феновете на открита беседа на 9 януари. "Соколите" обявиха, че ще покажат на привържениците отчети и ще обсъдят политиката...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions