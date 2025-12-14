Издънка за Милан на Сан Сиро

Лидерът в италианската Серия А – Милан, изненадващо не успя да спечели домакинството си от 15-ия кръг на шампионата. Срещата със Сасуоло в неделя завърши 2:2.

- Реклама -

Така грандът от Милано прекъсна серията си от три успеха и събра 32 точки за върха във временното класиране, на 1 точка пред втория Наполи и на 2 пред Интер. И двата тима обаче са мач по-малко.

Сасуоло взе аванс в 13-ата минута, когато Исмаел Коне прехвърля вратаря на Милан Майк Менян. Резултатът беше изравнен от Давиде Бартесаги в 34-тата минута. Домакините оформиха обрата в началото на втората част чрез Бартесаги.

Изравнителното попадение за гостите беше дело на французина Арман Лориант в 77-ата минута. Той можеше да донесе и пълния актив от точки, но нацели гредата в последната минута на редовното време.