Ювентус пречупи Болоня, за да го изпревари

Ювентус постигна много ценна победа с 1:0 в гостуването си на Болоня от 15-ия кръг на Серия А. Благодарение на гола на Хуан Кабрал, „бианконерите“ събраха 26 точки и излязоха на 5-о място в класирането, където „рособлу“ е с точка по-малко на 6-а позиция.

На „Ренато дал’Ара“ домакините можеха да вкарат още в 5-ата минута, ако Микеле Ди Грегорио не бе показал рефлекс, за да спаси удар на Рикардо Орсолини.

В 36-ата минута Джонатан Дейвид прати топката в мрежата на Болоня, но попадението не бе зачетено след намеса на ВАР, който показа, че е имало засада!

В добавеното време на първото полувреме Болоня уцели напречната греда след шут на Надир Дзортеа.

Точно преди изтичането на час игра съдията подмина претенции за дузпа от страна на домакините за игра с ръка от страна на футболист на гостите.

В 65-ата минута Юве изпълни късо ъглов удар вляво от вратата на Болоня. Топката стигна до Кенан Йълдъз, който центрира майсторски с десния крак и намери Хуан Кабрал на близката греда, откъдето колумбиецът прати топката в мрежата с глава!

Четири минути по-късно нещата за Болоня станаха неимоверно по-трудни, след като Торбьорн Хегем бе изгонен с директен червен картон заради нарушение Лоис Опенда!

Опенда имаше шанс да вкара в първата минута от добавеното време, но негов удар по земя с десния крак бе спасено от Федерико Равалия.

Въпреки това, Ювентус задържа своя аванс в резултата и се поздрави с победата в мача.