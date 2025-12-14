Керкез спря ПАОК и Десподов в Гърция

ПАОК (Солун) с Кирил Десподов в титулярния състав претърпя изненадваща загуба с 0:2 при гостуването си в атинския квартал Перистери на Атромитос в среща от 14-ия кръг на гръцката Суперлига. Българското крило остана на терена 80 минути и без съмнение беше един от малкото футболисти на тима, които заслужават висока оценка.

- Реклама -

Старши треньор на домакините е Душан Керкез – познат на българската публика с работата си в Ботев (Пловдив) и ЦСКА (София), а победата им днес е едва трета от началото на сезона и първа от пет мача насам. Попаденията за Атромитос вкараха Димитрис Ставропулос в 17-ата минута и Тим ван Веерт от дузпа в 90+5-ата минута.

Поражението остави ПАОК на 3-о място с 32 точки, на 2 от лидера Олимпиакос, който играе по-късно днес като гост на Арис (Солун) на стадион „Харилао“. 34 точки събра и АЕК (Атина), който остава 2-и, след като също днес постигна убедителна победа с 5:0 при гостуването на Панайтоликос в Агринио. Атромитос пък събира 12 точки и се придвижва на 11-о място в класирането, на 3 над първия в зоната на изпадащите АЕЛ Лариса.

Десподов създаде повече от половината голови положения за своя тим, изпълни два опасни свободни удара, а в 37-ата минута при доста спорна ситуация му беше показан жълт картон за симулация.

Точно тогава Десподов внимаваше и отне топка от двама бранители на Атромитос, които не изчистиха. Българинът тръгна на скорост, бутна топката пред бранител и при съприкосновението падна на тревата. Съдията Александрос Цакалидис показа жълт картон за симулация, но беше привикан от колегите си от ВАР, за да прегледа детайлно ситуацията и да промени решението си на дузпа за ПАОК. Реферът отиде до монитора край страничната линия, изгледа ситуацията, но потвърди решението си.

Преди това домакините бяха открили резултата, наказвайки грешка на защитата на ПАОК, а опитният Ставропулос не сбърка от пет метра. След това футболистите на румънския специалист Разван Луческу опитаха да създадат положения, но плеймейкърът Янис Константелиас игра прекалено индивидуално. Десподов от своя страна пък прояви прекален алтруизъм и вместо да стреля в 27-ата минута, реши да подава на Константелиас, което се оказа грешно решение.

След почивката домакините заложиха на здрава защита, а в добавеното време стигнаха и до втори гол, реализиран от дузпа от резервата Тим ван Веерт. Вратарят Иржи Павленка влезе прекалено грубо в краката на друга резерва Панайотис Цантилас и съдията без да се колебае посочи 11-те метра.