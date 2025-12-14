Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов категорично заяви, че няма сценарий, при който формацията му да подкрепи ново правителство в рамките на настоящия парламент. В интервю за БНР той изрази позицията, че присъединяването на България към еврозоната трябва да бъде отложено с една година, като отправи остри критики към финансовата политика на страната и Националния статистически институт (НСИ).

Според Костадинов страната е обект на външен натиск. „Ако един договор не може да бъде предоговорен при извънредни обстоятелства, това означава, че това не е договор, а диктат“, коментира той пред предаването „Неделя 150“. По думите му България не покрива първия маастрихтски критерий, тъй като бюджетният дефицит за 2025 г. надхвърля допустимите 3%.

Политикът изрази съмнения относно достоверността на официалната статистика. „Според него цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3%“, посочи той, като допълни, че данните на НСИ са неверни. Костадинов бе категоричен: „НСИ лъже“.

Лидерът на „Възраждане“ очерта и политическия хоризонт, като прогнозира предсрочен вот през пролетта на следващата година. „Предполага се, че в края на март – началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната“, подчерта той.

Костадинов обърна внимание на липсата на редовно правителство и приет държавен бюджет за 2026 г., отбелязвайки, че нито една държава не е влизала в еврозоната при подобни условия. Той разкритикува остро дълговата политика, определяйки финансовата рамка като „бюджет на фалита“.

„20 млрд. лв. е дълъгът, който трябва да бъде изтеглен според този бюджет, а 21 млрд. беше според предишния“, заяви той. Костадинов уточни, че за 2025 г. държавата е изтеглила 19 млрд. лв. кредити, а за 2026 г. се предвиждат нови 20 млрд. лв. Според него приходите се подсилват изкуствено чрез заеми, за да се постигне дефицит от 3%, но „рано или късно този балон ще се спука“.

„Дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%“, изчисли Костадинов. Той предупреди за опасностите от натрупването на задължения: „Тази дългова спирала, в която ни вкарват в момента, е смъртоносна за нашата страна. За 2 години ще задлъжнеем с 40 млрд. лв. Толкова голям еднократен дълг България не е поемала дори по времето, когато е водила войни. Това е държавна измяна. Това е престъпление. И всичко това, за да се вкара България в еврозоната“.

По отношение на изборния процес, „Възраждане“ настоява за пълно връщане на машинното гласуване – предложение, което партията лансира още от юни 2022 г. Костадинов обаче изрази скептицизъм, че това ще се случи в сегашния състав на Народното събрание.

„Единственото, което ни остава, е да мобилизираме българите да излязат и гласуват, да има висока избирателна активност. Всичко може да се фалшифицира и манипулира, но високата избирателна активност не може“, заяви той. Според него при масово гласуване „ГЕРБ и ДПС-НН ще бъдат маргинални политически формации, а ПП-ДБ – маргинална софийска формация“.

Костадинов изрази надежда, че с висока активност „Възраждане“ може да стане първа политическа сила. „Силно се надявам с висока избирателна активност българският народ да даде възможност ‘Възраждане’ да стане първа политическа сила, а престъпниците да си получат наказанието“, каза той, добавяйки: „Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае“.

Той коментира и гражданските протести, отбелязвайки, че те са изплашили управляващите. „Страхът се четеше в очите им. Ние, българите, осъзнахме своята сила“, каза Костадинов. Въпреки общото желание за нормален живот, той подчерта, че партията му има „огромни разминавания с ПП-ДБ, дори цивилизационни разминавания“.

„Искаме народът да има думата, народът да гласува, народът да определя съдбата си. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат точно обратното – ето ви огромният цивилизационен разлом“, заключи лидерът на „Възраждане“.