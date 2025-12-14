Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви категорично пред БНР, че няма вариант политическата му сила да подкрепи ново правителство в рамките на настоящото Народно събрание. Той очерта мрачна икономическа картина и прогнозира нови избори през пролетта.

- Реклама -

Костадинов настоява за отлагане на приемането на България в еврозоната с една година, въпреки позицията на Европейската комисия, че подобен ход не е възможен. „Ако един договор не може да бъде предоговорен при извънредни обстоятелства, това означава, че това не е договор, а диктат“, коментира той.

По думите му страната не покрива първия маастрихтски критерий, тъй като реалният бюджетен дефицит за годината надхвърля значително допустимите 3%. Според лидера на „Възраждане“ данните се манипулират.

„Предполага се, че в края на март – началото на април ще има избори. След тях едно от първите неща, които ще се направят, ще бъде ревизия както на финансовото министерство, така и на НСИ, за да се установи, че има фалшификация на данни и че България е вкарвана незаконно в еврозоната“, заяви Костадинов.

Той подчерта, че никоя друга държава не е влизала в еврозоната без редовно правителство и без приет бюджет за следващата година, визирайки 2026 г. Според него „цяла Европа знае, че в България инфлацията е повече от 3% и НСИ лъже“.

Относно държавните финанси, Костадинов изрази сериозни притеснения за дълговата тежест. Той посочи, че в актуалния вариант на бюджета се предвижда изтеглянето на 20 млрд. лв. дълг, докато в предишния вариант сумата е била 21 млрд. лв. „Бюджетът е бюджет на фалита“, обобщи той.

Лидерът на „Възраждане“ отбеляза, че за постигането на 3% дефицит приходите се подсилват изкуствено чрез заеми. „За 2025 г. държавата изтегли 19 млрд. лв. кредити, за 2026 г. се предвиждат 20 млрд.“, посочи той и предупреди, че „рано или късно този балон ще се спука“. Неговите изчисления показват, че „дефицитът реално не е 3%, а е от порядъка на 8%“.

„Тази дългова спирала, в която ни вкарват в момента, е смъртоносна за нашата страна. За две години ще задлъжнеем с 40 млрд. лв. Толкова голям еднократен дълг България не е поемала дори по времето, когато е водила войни. Това е държавна измяна. Това е престъпление. И всичко това, за да се вкара България в еврозоната“, заяви Костадинов.

Политическата цел на „Възраждане“ е да се превърне в първа политическа сила при висока избирателна активност. Костадинов изрази надежда, че по този начин „престъпниците да си получат наказанието“.

„Предстои окончателно да пратим мутрите, корупцията и олигархията в историята, ако мнозинството от българския народ го пожелае“, допълни той.

Относно изборния процес, Костадинов припомни, че партията му настоява за връщане на 100% машинно гласуване още от юни 2022 г., но изрази скептицизъм, че това може да се случи в сегашния парламент. Според него единственото противодействие на манипулациите е масовият вот.

„Единственото, което ни остава, е да мобилизираме българите да излязат и гласуват, да има висока избирателна активност. Всичко може да се фалшифицира и манипулира, но високата избирателна активност не може. При висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС-НН ще бъдат маргинални политически формации, а ПП-ДБ – маргинална софийска формация“, смята той.

Костадинов коментира и гражданската енергия, като отбеляза, че протестите са успели да свалят едно правителство и че „страхът се четеше в очите им“. Той очерта и сериозни идеологически различия с опонентите си от ПП-ДБ.

„Искаме народът да има думата, народът да гласува, народът да определя съдбата си. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС искат точно обратното – ето ви огромният цивилизационен разлом. Българският народ със своя глас ще определи бъдещето на цялата държава в следващите години“, завърши Костадинов.