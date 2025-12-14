Лаутаро изстреля Интер на върха

Интер победи Дженоа с 2:1 на „Луиджи Ферарис“ в мач от 15-ия кръг на Серия А. Лаутаро Мартинес се отчете с гол и асистенция за „нерадзурите“, които вече са еднолично първи с 33 точки, изпреварвайки сгрешилите Милан и Наполи. „Грифоните“ са 16-и с 14 точки.

Още в шестата минута „Змията“ излезе напред в резултата. Лаутаро Мартинес стигна топката до аутлинията и върна назад към Ян Бисек, германският защитник нанесе удар от границата на наказателното поле, попаднал в долния ляв ъгъл на вратата за 0:1.

В 38-ата минута Интер отбеляза второ попадение, с което смело посегна към трите точки в Генуа. Лаутаро стигна до топката на 15-ина метра от вратата и нанесе прецизен изстрел към левия ъгъл, преодоля Никола Леали и удвои аванса на своя тим.

В 68-ата минута Дженоа все пак успя да намали изоставането си. Аарон Мартин пусна брилянтен извеждащ пас от собствената си половина към Витиня, португалският нападател напредна по левия фланг, елиминира защитата и Ян Зомер, отбелязвайки за крайното 1:2.