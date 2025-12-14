НА ЖИВО
          Футбол

          Локомотив Пловдив влезе в правилния коловоз и разгроми Монтана

          Успехът е първи за "смърфовете" над опонента в последните 5 мача

          Снимка: www.facebook.com/lokomotivplovdiv
          Сподели
          Локомотив Пловдив със сигурност ще разполага с една от най-изразителните победи преди ¼-финалите за Купата на България. Преди Септември – Лудогорец „смърфовете“ са единствените, които победиха съперника си с 4 гола разлика – 4:0 срещу Монтана. 

          В герой за победителите се превърна Хуан Переа с двете си попадения в срещата – в 26‘ и 34‘. Още до края на първото полувреме Ефе Али оформи класическото 3:0.  

          След почивката единственото попадение беше дело на Каталин Иту след час игра. За Монтана ситуацията беше тежка заради червения картон на Мършуля в края на първото полувреме. 

          За Локомотив Пловдив това беше първа победа след две загуби и две ремита в предходните 4 срещи от всички турнири. 

          Последните две срещи между отборите завършиха без победител – 0:0 и 1:1. 

