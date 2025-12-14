НА ЖИВО
          Майнц шамароса Байерн в Мюнхен

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лидерът в Бундеслигата Байерн Мюнхен се добра до равенството 2:2 при домакинството си на последния Майнц 05

          Точни за баварците бяха Ленарт Карл и Хари Кейн, докато за Майнц вкараха Кацпер Потулски и Джа-сун Лий. След този резултат Байерн остава лидер в Бундеслигата с 38 точки, а Майнц остава последен със 7.

          На „Алианц Арена“ в Мюнхен гостите имаха страхотен шанс да поведат в 17-ата минута, но удар на Джа-сун Лий  глава завърши с топка в напречната греда.

          В 20-ата минута Байерн имаше чудесен шанс да вкара, но Даниел Бац спаси удар на Хари Кейн. Три минути по-късно Бац отново внимаваше, като този път спаси шут на Майкъл Олисе.

          Точно преди изтичането на половин час игра Серж Гнабри намери Ленарт Карл в наказателното поле и суперталантът вкара поредния си гол с екипа на Байерн, като по този начин даде аванс на баварците!

          В добавеното време на първото полувреме Уилям Бьовинг центрира от пряк свободен удар и намери Кацпер Потулски, който с глава прати топката в долния десен ъгъл – 1:1! Голът дълго бе преразглеждан от ВАР, но все пак остана и играчите на Майнц можеха да празнуват!

          Двайсет минути след началото на второто полувреме Гнабри остана очи в очи с вратаря, но Бац спаси, а при добавката защитник на Майнц спря топката пред голлинията след удар на Кейн.

          В 67-ата минута „Алианц Арена“ бе смълчана от Джа-сун Лий! Той се включи в наказателното поле и с глава засече центриране от дълбочина на Щефан Бел, матирайки Мануел Нойер – 2:1!

          Последва масиран натиск на Байерн, като с неточен удар се отчете Николас Джаксън в 75-ата минута.

          Десет минути след това Потулски задържа Кейн за фланелката в наказателното поле и Байерн получи дузпа. Зад топката застана Кейн, който в 87-ата минута с безпощаден изстрел изравни резултата!

          До края на двубоя хората на Венсан Компани продължиха да натискат в търсене на гола, но така и не успяха да оформят обрата, като по този начин мачът между първия и последния в Бундеслигата завърши без победител.

