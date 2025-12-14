Неочаквана издънка за Наполи в Италия

Наполи направи сериозна грешка в надпреварата за първото място в Серия А, след като загуби с 0:1 от Удинезе в двубой от 15-ия кръг на италианското първенство. Поражението остави „партенопеите“ на втора позиция с 31 точки, на една зад лидера Милан, докато третият Интер е с 30 и мач по-малко.

Срещата предложи напрежение и множество ключови ситуации, като Удинезе на практика отбеляза три гола, но два от тях не бяха признати. В 52-ата минута Ваня Милинкович-Савич спаси удар на Бертола, а при добавката Кийнън Дейвис вкара, но попадението бе отменено заради засада.

В 59-ата минута бившият футболист на Лудогорец Якуб Пьотровски бе близо до гол, след като уцели напречната греда. Десет минути по-късно Николо Дзаниоло преодоля Милинкович-Савич, но и този гол не бе зачетен заради нарушение при изграждането на атаката.

Решаващият момент дойде в 73-ата минута. Юрген Екеленкамп получи топката от Дейвис по левия фланг, овладя хладнокръвно и с прецизен удар с външен фалц я прати под сглобката на вратата, оставяйки Наполи без отговор.Тимът на Антонио Конте сбърка срещу Удинезе и отстъпи позиции в битката за върха