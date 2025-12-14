НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика

          0
          31
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Напрежението по границите се запазва, след като протестите на фермерите в Гърция доведоха до сериозни затруднения в трафика. Ситуацията е особено тежка на граничен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където се е образувала 15-километрова опашка от тежкотоварни камиони. Колоната от чакащи тирове достига чак до разклона за Харманли.

          - Реклама -

          Заплахата от нови блокади остава актуална, като съществува вероятност и днес недоволните земеделски производители в южната ни съседка да преустановят движението на товарни автомобили през граничните пунктове. Гръцките фермери протестират активно, като блокират ключови пътни артерии, пристанища и гранични пунктове, включително тези към България, Турция и Северна Македония. Докато леките автомобили биват пропускани периодично, движението на камиони е силно възпрепятствано.

          Основните искания на протестиращите са свързани с високите разходи за производство, ниските субсидии и корупцията. Те настояват за реални мерки от страна на правителството, реформи в земеделската агенция, справедливо разпределение на средствата и подкрепа срещу климатичните промени.

          Въпреки призивите на властите за диалог и обещанията за помощ, протестните действия продължават и дори ескалират на места. На остров Крит бяха регистрирани сблъсъци с полицията, а блокадите около Солун и други ключови локации продължават да създават сериозни тапи и да забавят преминаването на стоки и товари в региона.

          Напрежението по границите се запазва, след като протестите на фермерите в Гърция доведоха до сериозни затруднения в трафика. Ситуацията е особено тежка на граничен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където се е образувала 15-километрова опашка от тежкотоварни камиони. Колоната от чакащи тирове достига чак до разклона за Харманли.

          - Реклама -

          Заплахата от нови блокади остава актуална, като съществува вероятност и днес недоволните земеделски производители в южната ни съседка да преустановят движението на товарни автомобили през граничните пунктове. Гръцките фермери протестират активно, като блокират ключови пътни артерии, пристанища и гранични пунктове, включително тези към България, Турция и Северна Македония. Докато леките автомобили биват пропускани периодично, движението на камиони е силно възпрепятствано.

          Основните искания на протестиращите са свързани с високите разходи за производство, ниските субсидии и корупцията. Те настояват за реални мерки от страна на правителството, реформи в земеделската агенция, справедливо разпределение на средствата и подкрепа срещу климатичните промени.

          Въпреки призивите на властите за диалог и обещанията за помощ, протестните действия продължават и дори ескалират на места. На остров Крит бяха регистрирани сблъсъци с полицията, а блокадите около Солун и други ключови локации продължават да създават сериозни тапи и да забавят преминаването на стоки и товари в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Стотици хиляди украинци в 7 области са без ток след масирани руски атаки

          Владимир Висоцки -
          Стотици хиляди граждани на Украйна продължават да бъдат лишени от електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски чрез своя канал в "Телеграм". Държавният глава определи ситуацията...
          Война

          Песков: Поколението на Рюте е забравило ужасите на Втората световна война

          Владимир Висоцки -
          Призивите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта Европа да се подготви за нов военен конфликт са показателни за мисленето на едно...
          Крими

          Германия предотврати кървав атентат на коледен базар, петима са в ареста

          Екип Евроком -
          Германските органи на реда успяха да предотвратят ислямистка терористична атака. Властите съобщиха за ареста на петима мъже, заподозрени в организирането на заговор за врязване...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions