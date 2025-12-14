Напрежението по границите се запазва, след като протестите на фермерите в Гърция доведоха до сериозни затруднения в трафика. Ситуацията е особено тежка на граничен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където се е образувала 15-километрова опашка от тежкотоварни камиони. Колоната от чакащи тирове достига чак до разклона за Харманли.

- Реклама -

Заплахата от нови блокади остава актуална, като съществува вероятност и днес недоволните земеделски производители в южната ни съседка да преустановят движението на товарни автомобили през граничните пунктове. Гръцките фермери протестират активно, като блокират ключови пътни артерии, пристанища и гранични пунктове, включително тези към България, Турция и Северна Македония. Докато леките автомобили биват пропускани периодично, движението на камиони е силно възпрепятствано.

Основните искания на протестиращите са свързани с високите разходи за производство, ниските субсидии и корупцията. Те настояват за реални мерки от страна на правителството, реформи в земеделската агенция, справедливо разпределение на средствата и подкрепа срещу климатичните промени.

Въпреки призивите на властите за диалог и обещанията за помощ, протестните действия продължават и дори ескалират на места. На остров Крит бяха регистрирани сблъсъци с полицията, а блокадите около Солун и други ключови локации продължават да създават сериозни тапи и да забавят преминаването на стоки и товари в региона.