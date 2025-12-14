НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Песков: Поколението на Рюте е забравило ужасите на Втората световна война

          0
          33
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Призивите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта Европа да се подготви за нов военен конфликт са показателни за мисленето на едно поколение, което е изгубило спомена за Втората световна война. Това мнение изрази говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю пред журналиста Павел Зарубин от ВГТРК.

          - Реклама -

          Песков подчерта, че руското общество е израснало с дълбоко уважение към историята и паметта за усилията, положени за освобождаването на Европа от фашизма. Според него, подобни изявления от страна на западни лидери свидетелстват за липса на историческо осъзнаване.

          Коментирайки думите на Рюте, че европейците трябва да бъдат готови за война, подобна на тази, „която преживяха техните дядовци“, говорителят на Кремъл отбеляза: „Това е изявление, вероятно, на представител на поколение, което е забравило какво е била Втората световна война“.

          Дмитрий Песков определи реториката на ръководителя на Северноатлантическия алианс като опасно неразбиране на реалността. „За съжаление, г-н Рюте, правейки такива безотговорни изявления просто не разбира какво говори“, категоричен бе той.

          В заключение прессекретарят на Владимир Путин направи паралел с историческата памет в Русия: „Ние, слава Богу, израснахме в страна, в която внимателно пазим спомена за това какво беше, какъв ужас беше и какво успяхме да направим, за да спасим Европа от фашизма“.

          Призивите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта Европа да се подготви за нов военен конфликт са показателни за мисленето на едно поколение, което е изгубило спомена за Втората световна война. Това мнение изрази говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю пред журналиста Павел Зарубин от ВГТРК.

          - Реклама -

          Песков подчерта, че руското общество е израснало с дълбоко уважение към историята и паметта за усилията, положени за освобождаването на Европа от фашизма. Според него, подобни изявления от страна на западни лидери свидетелстват за липса на историческо осъзнаване.

          Коментирайки думите на Рюте, че европейците трябва да бъдат готови за война, подобна на тази, „която преживяха техните дядовци“, говорителят на Кремъл отбеляза: „Това е изявление, вероятно, на представител на поколение, което е забравило какво е била Втората световна война“.

          Дмитрий Песков определи реториката на ръководителя на Северноатлантическия алианс като опасно неразбиране на реалността. „За съжаление, г-н Рюте, правейки такива безотговорни изявления просто не разбира какво говори“, категоричен бе той.

          В заключение прессекретарят на Владимир Путин направи паралел с историческата памет в Русия: „Ние, слава Богу, израснахме в страна, в която внимателно пазим спомена за това какво беше, какъв ужас беше и какво успяхме да направим, за да спасим Европа от фашизма“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Стотици хиляди украинци в 7 области са без ток след масирани руски атаки

          Владимир Висоцки -
          Стотици хиляди граждани на Украйна продължават да бъдат лишени от електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски чрез своя канал в "Телеграм". Държавният глава определи ситуацията...
          Крими

          Германия предотврати кървав атентат на коледен базар, петима са в ареста

          Екип Евроком -
          Германските органи на реда успяха да предотвратят ислямистка терористична атака. Властите съобщиха за ареста на петима мъже, заподозрени в организирането на заговор за врязване...
          Общество

          Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика

          Екип Евроком -
          Напрежението по границите се запазва, след като протестите на фермерите в Гърция доведоха до сериозни затруднения в трафика. Ситуацията е особено тежка на граничен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions