Призивите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта Европа да се подготви за нов военен конфликт са показателни за мисленето на едно поколение, което е изгубило спомена за Втората световна война. Това мнение изрази говорителят на руския президент Дмитрий Песков в интервю пред журналиста Павел Зарубин от ВГТРК.

- Реклама -

Песков подчерта, че руското общество е израснало с дълбоко уважение към историята и паметта за усилията, положени за освобождаването на Европа от фашизма. Според него, подобни изявления от страна на западни лидери свидетелстват за липса на историческо осъзнаване.

Коментирайки думите на Рюте, че европейците трябва да бъдат готови за война, подобна на тази, „която преживяха техните дядовци“, говорителят на Кремъл отбеляза: „Това е изявление, вероятно, на представител на поколение, което е забравило какво е била Втората световна война“.

Дмитрий Песков определи реториката на ръководителя на Северноатлантическия алианс като опасно неразбиране на реалността. „За съжаление, г-н Рюте, правейки такива безотговорни изявления просто не разбира какво говори“, категоричен бе той.

В заключение прессекретарят на Владимир Путин направи паралел с историческата памет в Русия: „Ние, слава Богу, израснахме в страна, в която внимателно пазим спомена за това какво беше, какъв ужас беше и какво успяхме да направим, за да спасим Европа от фашизма“.