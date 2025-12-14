НА ЖИВО
          ПП-ДБ с молба към Радев: Предсрочните избори да са през март, когато няма преспи

          Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ще отправи призив към президента Румен Радев да съобрази датата на предстоящите предсрочни избори с метеорологичните условия. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на БНР.

          „Молбата ни ще е да няма преспи и по възможност денят да е по-дълъг. Примерно през март“, конкретизира Божанов. Представителите на дясната коалиция са поканени на консултации при държавния глава в понеделник, след като кабинетът на Росен Желязков подаде оставка.

          Божанов бе категоричен относно намеренията на политическата сила в рамките на настоящото Народно събрание. „Ще кажем на президента Радев, че в този парламент ние няма да опитваме да състави правителство и трябва да се организират предсрочни избори“, заяви той.

          Депутатът съобщи, че още през следващата седмица ПП-ДБ ще внесе законодателни промени в Изборния кодекс. Целта е за предсрочния вот да бъде възстановено пълното машинно гласуване, при което устройствата директно отчитат резултатите, а не функционират единствено като принтери на бюлетини. Друг спешен приоритет за коалицията е свалянето на охраната от НСО на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, както и освобождаването на кабинет 222, който той заема в сградата на парламента.

          Погледът на ПП-ДБ е насочен и към следващия законодателен орган. Божидар Божанов гарантира, че дори и тогава формацията няма да търси подкрепа от ГЕРБ за съставяне на кабинет. Той потвърди позицията на своите колеги, че стратегическата цел е спечелването на поне 121 депутатски места, което би им позволило самостоятелно управление.

          „Молбата ни ще е да няма преспи и по възможност денят да е по-дълъг. Примерно през март", конкретизира Божанов. Представителите на дясната коалиция са поканени на консултации при държавния глава в понеделник, след като кабинетът на Росен Желязков подаде оставка.

          Божанов бе категоричен относно намеренията на политическата сила в рамките на настоящото Народно събрание. „Ще кажем на президента Радев, че в този парламент ние няма да опитваме да състави правителство и трябва да се организират предсрочни избори", заяви той.

          Депутатът съобщи, че още през следващата седмица ПП-ДБ ще внесе законодателни промени в Изборния кодекс. Целта е за предсрочния вот да бъде възстановено пълното машинно гласуване, при което устройствата директно отчитат резултатите, а не функционират единствено като принтери на бюлетини. Друг спешен приоритет за коалицията е свалянето на охраната от НСО на лидера на „ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, както и освобождаването на кабинет 222, който той заема в сградата на парламента.

          Погледът на ПП-ДБ е насочен и към следващия законодателен орган. Божидар Божанов гарантира, че дори и тогава формацията няма да търси подкрепа от ГЕРБ за съставяне на кабинет. Той потвърди позицията на своите колеги, че стратегическата цел е спечелването на поне 121 депутатски места, което би им позволило самостоятелно управление.

