Артритът представлява хронично и прогресиращо възпалително заболяване, което засяга предимно ставите, носещи тежестта на тялото, като тези на ръцете и краката. Състоянието се характеризира с болка, скованост, оток и значително ограничаване на подвижността и функционалността. Макар да са познати 100 различни разновидности на заболяването, най-разпространените форми остават остеоартритът (дегенеративно ставно заболяване) и ревматоидният артрит.

Въпреки че традиционно се свързва с напредването на възрастта, през последните години се наблюдава тенденция заболяването да засяга все по-младата част от населението. Статистиката показва, че жените страдат по-често от артрит. Основните симптоми включват болка и скованост в ставите, подуване, деформация и ограничена подвижност.

За облекчаване на симптоматиката специалистите препоръчват поддържане на физическа активност и здравословно телесно тегло. Наред с конвенционалните методи, съществуват и ефективни домашни средства, които могат да подпомогнат лечението:

**Джинджифил**

Благодарение на своите противовъзпалителни свойства, джинджифилът е ценен помощник. За вътрешен прием може да се приготви смес от 3 чаени лъжички смлян черен пипер, 6 чаени лъжички сух джинджифил и 6 чаени лъжички смлян кимион. Препоръчва се прием на ½ чаена лъжичка от тази смес с вода веднъж дневно. Редовната консумация на суров джинджифил също стимулира кръвообращението, а локалното нанасяне на джинджифилово масло може да облекчи засегнатата зона.

**Английска сол**

Богата на магнезий, тази сол помага за регулиране на pH нивата в организма, тъй като високата киселинност може да провокира възпаления. Ефективен метод е топла вана с две чаши английска сол. Друг вариант е смесването на лимонов сок и английска сол в половин чаша топла вода, като се приема по една чаена лъжичка два пъти дневно.

**Куркума**

Активната съставка куркумин действа противовъзпалително. Традиционна рецепта включва чаша мляко с една чаена лъжичка куркума, приемана вечер преди сън.

**Рибено масло**

Омега-3 мастните киселини в рибеното масло имат доказан противовъзпалителен ефект. Препоръчителната доза е 1 до 2 чаени лъжички дневно на гладно.

**Синапено масло**

Масажът с топло синапено масло стимулира кръвообращението. За по-добър ефект към него може да се добави равно количество сок от лук. Сместа се нанася върху болезненото място, покрива се с фолио и топла кърпа веднъж на ден. Етеричното масло от евкалипт също е подходящо за масаж.

**Люцерна**

Тази билка е богата на минерали и регулира киселинността. Чай от семена на люцерна (1 чаена лъжичка семена в чаша вряща вода, запарени за 30 минути) може да се консумира два пъти дневно в продължение на три седмици за намаляване на възпалението.

**Чесън**

За приготвяне на домашно чесново масло са нужни три счукани скилидки и половин чаша зехтин. Сместа се загрява на слаб огън за две минути, прецежда се и може да се съхранява в хладилник до две седмици. Използва се за втриване в болезнените стави.

**Канела**

Богата на антиоксиданти, канелата помага при болка. Сутрин на гладно може да се пие чаша топла вода с 1 супена лъжица мед и ½ чаена лъжичка канела. Комбинацията от мед и канела е подходяща и за външно нанасяне.

**Ябълков оцет**

Съдържащ фосфор, калций, калий и магнезий, ябълковият оцет помага за изчистване на токсините от ставите. Смес от 1 чаена лъжичка мед и 1 чаена лъжичка оцет в чаша топла вода се приема всяка сутрин, за предпочитане на гладно.

