НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Природни методи за справяне с болката при артрит и ставни възпаления

          0
          10
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Артритът представлява хронично и прогресиращо възпалително заболяване, което засяга предимно ставите, носещи тежестта на тялото, като тези на ръцете и краката. Състоянието се характеризира с болка, скованост, оток и значително ограничаване на подвижността и функционалността. Макар да са познати 100 различни разновидности на заболяването, най-разпространените форми остават остеоартритът (дегенеративно ставно заболяване) и ревматоидният артрит.

          - Реклама -

          Въпреки че традиционно се свързва с напредването на възрастта, през последните години се наблюдава тенденция заболяването да засяга все по-младата част от населението. Статистиката показва, че жените страдат по-често от артрит. Основните симптоми включват болка и скованост в ставите, подуване, деформация и ограничена подвижност.

          За облекчаване на симптоматиката специалистите препоръчват поддържане на физическа активност и здравословно телесно тегло. Наред с конвенционалните методи, съществуват и ефективни домашни средства, които могат да подпомогнат лечението:

          **Джинджифил**
          Благодарение на своите противовъзпалителни свойства, джинджифилът е ценен помощник. За вътрешен прием може да се приготви смес от 3 чаени лъжички смлян черен пипер, 6 чаени лъжички сух джинджифил и 6 чаени лъжички смлян кимион. Препоръчва се прием на ½ чаена лъжичка от тази смес с вода веднъж дневно. Редовната консумация на суров джинджифил също стимулира кръвообращението, а локалното нанасяне на джинджифилово масло може да облекчи засегнатата зона.

          **Английска сол**
          Богата на магнезий, тази сол помага за регулиране на pH нивата в организма, тъй като високата киселинност може да провокира възпаления. Ефективен метод е топла вана с две чаши английска сол. Друг вариант е смесването на лимонов сок и английска сол в половин чаша топла вода, като се приема по една чаена лъжичка два пъти дневно.

          **Куркума**
          Активната съставка куркумин действа противовъзпалително. Традиционна рецепта включва чаша мляко с една чаена лъжичка куркума, приемана вечер преди сън.

          **Рибено масло**
          Омега-3 мастните киселини в рибеното масло имат доказан противовъзпалителен ефект. Препоръчителната доза е 1 до 2 чаени лъжички дневно на гладно.

          **Синапено масло**
          Масажът с топло синапено масло стимулира кръвообращението. За по-добър ефект към него може да се добави равно количество сок от лук. Сместа се нанася върху болезненото място, покрива се с фолио и топла кърпа веднъж на ден. Етеричното масло от евкалипт също е подходящо за масаж.

          **Люцерна**
          Тази билка е богата на минерали и регулира киселинността. Чай от семена на люцерна (1 чаена лъжичка семена в чаша вряща вода, запарени за 30 минути) може да се консумира два пъти дневно в продължение на три седмици за намаляване на възпалението.

          **Чесън**
          За приготвяне на домашно чесново масло са нужни три счукани скилидки и половин чаша зехтин. Сместа се загрява на слаб огън за две минути, прецежда се и може да се съхранява в хладилник до две седмици. Използва се за втриване в болезнените стави.

          **Канела**
          Богата на антиоксиданти, канелата помага при болка. Сутрин на гладно може да се пие чаша топла вода с 1 супена лъжица мед и ½ чаена лъжичка канела. Комбинацията от мед и канела е подходяща и за външно нанасяне.

          **Ябълков оцет**
          Съдържащ фосфор, калций, калий и магнезий, ябълковият оцет помага за изчистване на токсините от ставите. Смес от 1 чаена лъжичка мед и 1 чаена лъжичка оцет в чаша топла вода се приема всяка сутрин, за предпочитане на гладно.

          Повече информация може да откриете на сайта на http://zdravital.bg

          Артритът представлява хронично и прогресиращо възпалително заболяване, което засяга предимно ставите, носещи тежестта на тялото, като тези на ръцете и краката. Състоянието се характеризира с болка, скованост, оток и значително ограничаване на подвижността и функционалността. Макар да са познати 100 различни разновидности на заболяването, най-разпространените форми остават остеоартритът (дегенеративно ставно заболяване) и ревматоидният артрит.

          - Реклама -

          Въпреки че традиционно се свързва с напредването на възрастта, през последните години се наблюдава тенденция заболяването да засяга все по-младата част от населението. Статистиката показва, че жените страдат по-често от артрит. Основните симптоми включват болка и скованост в ставите, подуване, деформация и ограничена подвижност.

          За облекчаване на симптоматиката специалистите препоръчват поддържане на физическа активност и здравословно телесно тегло. Наред с конвенционалните методи, съществуват и ефективни домашни средства, които могат да подпомогнат лечението:

          **Джинджифил**
          Благодарение на своите противовъзпалителни свойства, джинджифилът е ценен помощник. За вътрешен прием може да се приготви смес от 3 чаени лъжички смлян черен пипер, 6 чаени лъжички сух джинджифил и 6 чаени лъжички смлян кимион. Препоръчва се прием на ½ чаена лъжичка от тази смес с вода веднъж дневно. Редовната консумация на суров джинджифил също стимулира кръвообращението, а локалното нанасяне на джинджифилово масло може да облекчи засегнатата зона.

          **Английска сол**
          Богата на магнезий, тази сол помага за регулиране на pH нивата в организма, тъй като високата киселинност може да провокира възпаления. Ефективен метод е топла вана с две чаши английска сол. Друг вариант е смесването на лимонов сок и английска сол в половин чаша топла вода, като се приема по една чаена лъжичка два пъти дневно.

          **Куркума**
          Активната съставка куркумин действа противовъзпалително. Традиционна рецепта включва чаша мляко с една чаена лъжичка куркума, приемана вечер преди сън.

          **Рибено масло**
          Омега-3 мастните киселини в рибеното масло имат доказан противовъзпалителен ефект. Препоръчителната доза е 1 до 2 чаени лъжички дневно на гладно.

          **Синапено масло**
          Масажът с топло синапено масло стимулира кръвообращението. За по-добър ефект към него може да се добави равно количество сок от лук. Сместа се нанася върху болезненото място, покрива се с фолио и топла кърпа веднъж на ден. Етеричното масло от евкалипт също е подходящо за масаж.

          **Люцерна**
          Тази билка е богата на минерали и регулира киселинността. Чай от семена на люцерна (1 чаена лъжичка семена в чаша вряща вода, запарени за 30 минути) може да се консумира два пъти дневно в продължение на три седмици за намаляване на възпалението.

          **Чесън**
          За приготвяне на домашно чесново масло са нужни три счукани скилидки и половин чаша зехтин. Сместа се загрява на слаб огън за две минути, прецежда се и може да се съхранява в хладилник до две седмици. Използва се за втриване в болезнените стави.

          **Канела**
          Богата на антиоксиданти, канелата помага при болка. Сутрин на гладно може да се пие чаша топла вода с 1 супена лъжица мед и ½ чаена лъжичка канела. Комбинацията от мед и канела е подходяща и за външно нанасяне.

          **Ябълков оцет**
          Съдържащ фосфор, калций, калий и магнезий, ябълковият оцет помага за изчистване на токсините от ставите. Смес от 1 чаена лъжичка мед и 1 чаена лъжичка оцет в чаша топла вода се приема всяка сутрин, за предпочитане на гладно.

          Повече информация може да откриете на сайта на http://zdravital.bg

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Божидар Божанов: ПП-ДБ отказва опити за кабинет и настоява за пълно машинно гласуване

          Владимир Висоцки -
          Политическата коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) ще информира президента Румен Радев, че няма да прави опити за съставяне на правителство в рамките...
          Война

          Зеленски: Стотици хиляди украинци в 7 области са без ток след масирани руски атаки

          Владимир Висоцки -
          Стотици хиляди граждани на Украйна продължават да бъдат лишени от електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски чрез своя канал в "Телеграм". Държавният глава определи ситуацията...
          Политика

          Ердоган след разговорите с Путин: Мирът в Украйна „не е далеч“

          Красимир Попов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази оптимизъм относно прекратяването на конфликта между Русия и Украйна. На връщане от посещението си в Туркменистан, където проведе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions