      понеделник, 15.12.25
          Родриго спаси Реал от нов срам

          "Кралете" едвам биха Алавес като гост

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал Мадрид стигна до изстрадал успех в гостуването си на Алавес – 2:1. Килиан Мбапе (24) бе дал аванс на “Кралете” с дежурния си гол – негов 17-ти в Ла Лига този сезон. Домакините обаче изравниха в 70-та минута след хубаво изпълнение на Карлос Висенте. Само 7 минути по-късно Родриго се възползва от хубаво подаване на Винисиус и донесе успеха на тима си.

          Той бе изключително важен, тъй като напрежението към Шаби Алонсо и възпитаниците му бе огромно. Освен това Реал щеше да изостане още по-сериозно от лидера в Ла Лига Барселона. Каталунците водят в класирането с 43 точки, с 4 повече от Реал. Алавес е 12-ти с 18.

          През седмицата Реал гостува на Талавера за Купата на Краля, а в следващия кръг в Ла Лига е домакин на Севиля.

          Двубоят започна равностойно, като в началните минути и двата отбора имаха своите шансове. Изтрели на Мбапе обаче не поразяваха целта.

          До 24-та минута, когато Белингам проби през центъра и подаде на Мбапе. Французинът с добре насочен изстрел от границата на наказателното поле направи 1:0. Малко след това гол на Белингам беше отменен заради игра с ръка на халфа.

          В края на първото полувреме домакините имаха грандиозен шанс да изравнят резултата, след каот Пабло Ибанес стреля отблизо, но Тибо Куртоа направи страхотно спасяване и запази аванса на тима си.

          Втората част започна с нов пропуск на домакините. В 48-та минута Ребаш стреля добре с глава, но топката мина покрай гредата.

          Така се стигна до 68-та минута, когато Алавес все пак вкара. Карлос Висенте беше изведен зад защитата на гостите и с хладнокръвен изстрел направи 1:1. Първоначално голът му беше отменен заради засада, но след намесата на ВАР тези съмнения бяха изчистени.

          Реал се хвърли в атака и успя да върне аванса си сравнително бързо. В 77-та минута Винисиус проби по лявото крило и намери на метри от вратата Родриго, който засече топката и вкара за 2:1.

          До края Реал можеше и да увеличи преднината си. Гостите имаха претенции за неотсъдена дузпа за нарушение срещу Винисиус. Пропуски пред вратата на Алавес пък направиха Браим Диас и Белингам. 

          - Реклама -

