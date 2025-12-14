Празникът Ханука е не само неразделна част от историята на еврейския народ, но и символ на надеждата за мир и разбирателство в период, когато хуманизмът все по-често отстъпва пред езика на омразата и военните конфликти. Това подчерта държавният глава Румен Радев, който взе участие в тържествения ритуал по запалване на свещите в Централната софийска синагога по повод Празника на светлината.
Президентът бе категоричен, че присъствието му на събитието надхвърля протоколните ангажименти.
Той изказа благодарност към еврейските организации за поканата и определи софийската синагога като
В своето слово държавният глава акцентира върху историческата връзка между народите и саможертвата на българските евреи в името на отечеството. Той припомни приноса на общността в борбите за национално освобождение и обединение на България, както и участието им в съпротивата срещу хитлерофашизма по време на Втората световна война.
Румен Радев изрази загриженост относно съвременните прояви на етническа омраза и насилие, като визира и конкретни тревожни инциденти по света, включително в Австралия. Според него чудото на Ханука носи хилядолетната вяра в победата на светлината над мрака и обновяването на надеждата.
Президентът отправи пожелания за здраве и сплотеност, призовавайки присъстващите да съхранят светлината в своите мисли, думи и дела.
