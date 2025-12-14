Рустем Умеров, ръководител на украинската преговорна група, е провел поредица от тайни срещи с директора на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател в Маями, съобщава The Washington Post. Въпреки че срещите не са били публично обявени, западни дипломатически кръгове изразиха безпокойство, че каналите за комуникация между Умеров и ФБР могат да бъдат използвани за оказване на натиск върху Киев по отношение на условията за мирно споразумение.

Умеров е бил в Маями три пъти през последните седмици, като основната цел на визитите е била обсъждането на американския план за прекратяване на войната. Въпреки че официално не се оповестява подробности за разговорите, според източници те са засегнали въпроси на националната сигурност и сътрудничеството в правоохранителната област. Освен това, бил е обсъден и корупционният скандал в Украйна, но той не е бил основната тема на разговорите.

ФБР уточни, че разговорите със Умеров са били свързани със сътрудничеството между правоохранителните органи на САЩ и Украйна, като са засегнати и антикорупционните усилия. Според анализатори, Умеров и други украински официални лица могат да се надяват на защита от потенциални обвинения в корупция, като част от усилията за защита на вътрешните реформи и сътрудничеството с международни правозащитни органи.

Умеров потвърди, че е представил на президента Володимир Зеленски чернови на мирното споразумение, което подчертава важността на тези тайни преговори. Същевременно, САЩ се опитват да убедят Киев да изтегли войските си от Донбас, което допълнително усилва стратегическата роля на Умеров в преговорите.