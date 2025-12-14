Съвместна операция срещу клетки на ИДИЛ след атака срещу американски войници в Сирия

Сирийските сили и водената от САЩ международна коалиция за борба с джихадистите започнаха операция в неделя срещу спящи клетки на групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ). Това съобщи служител на Министерството на вътрешните работи пред АФП.

Операцията е обявена ден след смъртоносната атака срещу американски войници в Сирия.

„Операция за сигурност“, стартирана в сирийската пустиня, има за цел да преследва „спящите клетки на ДАЕШ (арабският акроним за ИДИЛ) в сътрудничество с водената от САЩ международна коалиция“, каза служителят.

По думите му до момента са арестувани трима заподозрени за предполагаемото им участие в нападението в събота, при което загинаха двама американски войници и преводач в Палмира, в централна Сирия.