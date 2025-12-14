Севиля разби новак в Ла Лига

Севиля постигна категорична победа с 4:0 у дома срещу Овиедо в двубой от 16-ия кръг на испанската Ла Лига. На стадион „Рамон Санчес Писхуан“ домакините решиха изхода на срещата още до почивката и без проблеми стигнаха до трите точки.

Резултатът бе открит още в 4-ата минута от Акор Адамс, а в 22-ата Джибрил Соу удвои преднината и осигури комфортен аванс на андалусийците преди паузата.

След подновяването на играта Севиля продължи да доминира. В 51-ата минута Батиста Менди направи резултата класически, а резервата Чидера Еюке оформи крайното 4:0 в 89-ата минута.

Задачата на гостите стана още по-трудна в заключителните минути, след като в 83-ата Давид Кармо получи два бързи жълти картона и остави Овиедо с човек по-малко.

С този успех Севиля записа шестата си победа за сезона и прекъсна серията от три поредни мача без пълен актив – една загуба и две равенства. Тимът се изкачи на осмо място в класирането.

Овиедо пък допусна десетата си загуба от началото на кампанията и остава на предпоследната, 19-а позиция, само с точка аванс пред последния Леванте, който е с мач по-малко.