          Шефовете на Спартак Варна поканиха феновете на специална среща

          Събитието ще се проведе на 9 януари от 19:00 часа в залата за пресконференции на стадиона на "соколите"

          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Ръководството на Спартак Варна покани феновете на открита беседа на 9 януари. „Соколите“ обявиха, че ще покажат на привържениците отчети и ще обсъдят политиката и възможностите пред клуба. 

          „Уважаеми фенове,

          На 9 януари ще проведем открита беседа, на която всички вие сте добре дошли.

          По време на срещата ще представим абсолютно всички разчети и отчети, ще обсъдим политиката и възможностите пред нашия клуб, както и начина, по който работим.

          Ще ви запознаем подробно с отчета от каузата — как са разходвани средствата и по кои направления са насочени. Отделно ще представим цялостен финансов отчет на клуба, включващ приходи и разходи, за да стане ясно как сме се справяли, как сме успявали да покриваме плащанията и какво е реалното финансово състояние.

          В допълнение ще бъде представен и прогнозен финансов разчет за близкото бъдеще / следващите 6 месеца.

          Целта ни е да бъдете изцяло информирани и наясно с абсолютно всеки детайл. Заедно ще обсъдим и ще изберем как да продължим напред, спрямо ресурсите, с които разполагаме.

          За тези от вас, които не могат да присъстват, ще бъде публикувана обобщена информация след срещата, а преди началото на сезона ще проведем нова открита пресконференция.

          Дата: 9 януари. Час: 19:00 ч. Място: Залата за пресконференции на стадион „Спартак“, написаха варненци.

