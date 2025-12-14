НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ

          0
          12
          Снимка: Mark Stockwell / AP Photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В кампуса на университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд беше съобщено за активен стрелец, като ръководството на престижното висше училище от Бръшляновата лига обяви, че извършителят все още не е задържан.

          „Има ситуация с активен стрелец в района на Barus и Holley. Полицията на „Браун“ и полицията на Провидънс са на място“, се казва в спешно съобщение на университета, в което студентите и служителите са призовани да останат на закрито.

          - Реклама -

          Първоначално от университета съобщиха, че заподозрян е бил задържан, но по-малко от час по-късно беше разпространено уточнение, че полицията не разполага със задържан и продължава издирването на заподозрения или заподозрените.

          На място са били изпратени няколко правоохранителни служби, както и екипи за спешна медицинска помощ. Университетът „Браун“, разположен в град Провидънс, недалеч от Бостън, има около 11 000 студенти.

          В кампуса на университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд беше съобщено за активен стрелец, като ръководството на престижното висше училище от Бръшляновата лига обяви, че извършителят все още не е задържан.

          „Има ситуация с активен стрелец в района на Barus и Holley. Полицията на „Браун“ и полицията на Провидънс са на място“, се казва в спешно съобщение на университета, в което студентите и служителите са призовани да останат на закрито.

          - Реклама -

          Първоначално от университета съобщиха, че заподозрян е бил задържан, но по-малко от час по-късно беше разпространено уточнение, че полицията не разполага със задържан и продължава издирването на заподозрения или заподозрените.

          На място са били изпратени няколко правоохранителни служби, както и екипи за спешна медицинска помощ. Университетът „Браун“, разположен в град Провидънс, недалеч от Бостън, има около 11 000 студенти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Рустем Умеров проведе тайни срещи с директора на ФБР Каш Пател в Маями

          Красимир Попов -
          Рустем Умеров, ръководител на украинската преговорна група, е провел поредица от тайни срещи с директора на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател в...
          Инциденти

          Броят на жертвите на наводненията в Индонезия надхвърли 1000

          Красимир Попов -
          Опустошителни наводнения и свлачища в Индонезия отнеха живота на 1003 души, съобщиха спасители в събота. Бедствието, което удари северозападния остров Суматра през последните две...
          Крими

          Разследване: Балканската мафия използвала фирма на президента на Еквадор за трафик на кокаин

          Георги Петров -
          Над половин тон кокаин е бил внесен контрабандно в Европа, скрит в пратки с банани на Noboa Trading Co. – компания, собственост на семейството...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions