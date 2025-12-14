Сигнал за активен стрелец в кампуса на университета „Браун“ в САЩ

В кампуса на университета „Браун“ в американския щат Роуд Айлънд беше съобщено за активен стрелец, като ръководството на престижното висше училище от Бръшляновата лига обяви, че извършителят все още не е задържан.

„Има ситуация с активен стрелец в района на Barus и Holley. Полицията на „Браун“ и полицията на Провидънс са на място“, се казва в спешно съобщение на университета, в което студентите и служителите са призовани да останат на закрито. - Реклама -

Първоначално от университета съобщиха, че заподозрян е бил задържан, но по-малко от час по-късно беше разпространено уточнение, че полицията не разполага със задържан и продължава издирването на заподозрения или заподозрените.

На място са били изпратени няколко правоохранителни служби, както и екипи за спешна медицинска помощ. Университетът „Браун“, разположен в град Провидънс, недалеч от Бостън, има около 11 000 студенти.