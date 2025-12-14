НА ЖИВО
          Станимир Стоилов и Гьозтепе запазиха мястото си в топ 4 на турското първенство

          Снимка: www.facebook.com/Goztepe
          Николай Минчев
          Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе се върна към победите след две поражения. Тимът от Измир се наложи с минималното 1:0 над Газиантеп в мач от 16-ия кръг на турската Суперлига.

          Този път клубът на българина имаше късмет, след като можеше да изостава след около час игра. Тогава Мохамед Бойо се нагърби с дузпа, но изстреля топката встрани от вратата.

          Четири минути след това Гьозтепе наказа пропуска чрез Жандерсон. В течение на срещата два гола бяха отменени. 

          С този успех Гьозтепе събра 29 точки на четвъртото място във временното класиране. Газиантеп е седми с 23.

