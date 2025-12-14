Финансовата политика на страната и липсата на редовен бюджет станаха повод за остра критика от страна на Станислав Балабанов, заместник-председател на „Има такъв народ“ (ИТН). В ефира на БНР депутатът заяви категорично, че отговорността за настоящата ситуация трябва да бъде понесена от бившия финансов министър Асен Василев.

- Реклама -

„След като Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата, логично в момента е той да понесе отговорността за това безобразие“, коментира Балабанов. Той подчерта, че управлението на финансите е било съсредоточено в ръцете на един човек „в последните 4 години“, което е довело до необходимост от спешни мерки за коригиране на ситуацията.

Според народния представител, въпреки опитите да се предложи бюджет, който да осигури функционирането на държавата, политическата обстановка и гражданското недоволство са променили курса. Балабанов прогнозира, че в условията на предизборна ситуация приемането на редовен финансов план е невъзможно. Това ще има преки социални последици.

„Няма да има пари за младите лекари, няма да има увеличение на минималната работна заплата – нищо от това, което поиска и договорихме на Тристранката на последните разговори, свързано с бюджета, няма да се случи“, предупреди той. Балабанов насочи синдикатите и бизнеса да търсят отговорите от Асен Василев и налаганата от него идеология.

Депутатът от ИТН изрази мнение, че гласуването на бюджет в момента крие рискове от популизъм. Той предупреди, че партиите биха използвали процедурата между двете четения за предизборно наддаване.

„Вместо да изпишем вежди, вадим очите на българските граждани по този начин, защото крайни популисти като Василев започват да излизат на трибуната, започват да наддават предложения за увеличение на пенсии, заплати, въпреки че знаят, че това не може да бъде постигнато“, обясни Балабанов. Според него решението е държавата да влезе в новия период с „удължителен план на бюджета“ и да работи със старите параметри до провеждането на изборите, за да се спре разрухата.

Балабанов отправи критики и към „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) относно политическите им партньорства, наричайки поведението им „политическо лицемерие“. Той заяви: „Те всъщност са хората, които бетонираха личността на Пеевски и дадоха възможност на партия като ДПС да има възможност да подкрепя законопроекти в зала и да управлява явно с тях една година в правителство“. Според него участието на „Ново начало“ във властта е било факт именно по времето на ПП-ДБ.

В заключение Станислав Балабанов изрази уважение към протестиращите граждани, но бе категоричен, че единственият изход от създалата се криза са предсрочните избори.