НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Тошко Йорданов: ПП-ДБ нямат моралното право да критикуват, след като управляваха с Пеевски и Борисов

          0
          6
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов коментира политическата ситуация в страната, оставката на правителството и последвалите реакции. В ефира на БНТ той изрази остра позиция спрямо поведението на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), поставяйки под съмнение моралните устои на коалицията.

          - Реклама -

          По повод напрежението и хумористичните реакции в социалните мрежи, Йорданов заяви: „Абсурдно е да сме сърдити на мемета, защото това е хумор и сатира. От друга страна, няма за какво да се сърдя на г-н Борисов, като това решение беше взето от трите партии в съвместното управление. По същия ефект може да се разсърди и на нашата партия сам на себе си, което е глупаво“.

          Основният акцент в изказването на Йорданов падна върху критиките, отправяни от ПП-ДБ към останалите политически субекти. Според него е естествено те като опозиция да се опитват да свалят властта, но проблемът се корени другаде.

          „Що се отнася до ПП-ДБ – те като опозиция естествено ще се опитват по някакъв начин да свалят властта или да я критикуват. Друг е въпросът имат ли моралното право на това и имат ли акъл да го правят в определен момент на развитието на държавата“, подчерта депутатът.

          Йорданов припомни близкото минало и партньорството на десните с ГЕРБ и ДПС. Той показа снимка от съвместен брифинг на Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев от 20 декември 2023 г., като попита къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу „Ново начало“, след като управлението им е приключило именно в колаборация с тези фигури.

          „Асен Василев е финансов министър в сглобката, Йордан Цонев е председател на бюджетната комисия в сглобката, Бойко Борисов е част от сглобката и говорят за бюджета. Когато си бил с тези хора, когато твоя подпис стои до подписа на Делян Пеевски и до Бойко Борисов за промяна на Конституцията, с всички тези вредни неща, които направиха – това е благодарение на ПП-ДБ, те направиха тези промени с любезното съдействие и помощ и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви Тошко Йорданов.

          Председателят на ПГ на ИТН бе категоричен, че партията му не е зависима от властта, като припомни ролята им за падането на кабинета на Кирил Петков в предходен мандат. Той призна наличието на социално напрежение, но уточни, че настоящата оставка е била въпрос на избор.

          „Партията, която се отказа два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е ИТН. Свалихме онова вредно правителство на Кирил Петков – ние, от ИТН. Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. Така, че това беше наше осъзнато решение“, коментира той.

          Във връзка с финансовата рамка на държавата, Йорданов отчете като грешка внасянето на бюджета за следващата година в парламента, преди управляващите да са постигнали окончателно споразумение със синдикатите и работодателските организации.

          Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов коментира политическата ситуация в страната, оставката на правителството и последвалите реакции. В ефира на БНТ той изрази остра позиция спрямо поведението на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), поставяйки под съмнение моралните устои на коалицията.

          - Реклама -

          По повод напрежението и хумористичните реакции в социалните мрежи, Йорданов заяви: „Абсурдно е да сме сърдити на мемета, защото това е хумор и сатира. От друга страна, няма за какво да се сърдя на г-н Борисов, като това решение беше взето от трите партии в съвместното управление. По същия ефект може да се разсърди и на нашата партия сам на себе си, което е глупаво“.

          Основният акцент в изказването на Йорданов падна върху критиките, отправяни от ПП-ДБ към останалите политически субекти. Според него е естествено те като опозиция да се опитват да свалят властта, но проблемът се корени другаде.

          „Що се отнася до ПП-ДБ – те като опозиция естествено ще се опитват по някакъв начин да свалят властта или да я критикуват. Друг е въпросът имат ли моралното право на това и имат ли акъл да го правят в определен момент на развитието на държавата“, подчерта депутатът.

          Йорданов припомни близкото минало и партньорството на десните с ГЕРБ и ДПС. Той показа снимка от съвместен брифинг на Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев от 20 декември 2023 г., като попита къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу „Ново начало“, след като управлението им е приключило именно в колаборация с тези фигури.

          „Асен Василев е финансов министър в сглобката, Йордан Цонев е председател на бюджетната комисия в сглобката, Бойко Борисов е част от сглобката и говорят за бюджета. Когато си бил с тези хора, когато твоя подпис стои до подписа на Делян Пеевски и до Бойко Борисов за промяна на Конституцията, с всички тези вредни неща, които направиха – това е благодарение на ПП-ДБ, те направиха тези промени с любезното съдействие и помощ и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви Тошко Йорданов.

          Председателят на ПГ на ИТН бе категоричен, че партията му не е зависима от властта, като припомни ролята им за падането на кабинета на Кирил Петков в предходен мандат. Той призна наличието на социално напрежение, но уточни, че настоящата оставка е била въпрос на избор.

          „Партията, която се отказа два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е ИТН. Свалихме онова вредно правителство на Кирил Петков – ние, от ИТН. Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. Така, че това беше наше осъзнато решение“, коментира той.

          Във връзка с финансовата рамка на държавата, Йорданов отчете като грешка внасянето на бюджета за следващата година в парламента, преди управляващите да са постигнали окончателно споразумение със синдикатите и работодателските организации.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Георги Тодоров иска 25% по-ниска такса смет за жителите на „Люлин“ заради кризата с боклука

          Владимир Висоцки -
          Кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров предприема стъпки за финансово облекчение на жителите на квартала, като ще внесе предложение в Столичния общински съвет...
          Политика

          Ердоган след разговорите с Путин: Мирът в Украйна „не е далеч“

          Красимир Попов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази оптимизъм относно прекратяването на конфликта между Русия и Украйна. На връщане от посещението си в Туркменистан, където проведе...
          Общество

          Скъпата трапеза за Бъдни вечер принуждава домакинствата да свиват разходите

          Красимир Попов -
          Бъдни вечер в България се отбелязва с традиционни обреди и ястия, но високите цени на хранителните стоки създават трудности за мнозина, които се опитват...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions