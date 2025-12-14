Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов коментира политическата ситуация в страната, оставката на правителството и последвалите реакции. В ефира на БНТ той изрази остра позиция спрямо поведението на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), поставяйки под съмнение моралните устои на коалицията.

По повод напрежението и хумористичните реакции в социалните мрежи, Йорданов заяви: „Абсурдно е да сме сърдити на мемета, защото това е хумор и сатира. От друга страна, няма за какво да се сърдя на г-н Борисов, като това решение беше взето от трите партии в съвместното управление. По същия ефект може да се разсърди и на нашата партия сам на себе си, което е глупаво“.

Основният акцент в изказването на Йорданов падна върху критиките, отправяни от ПП-ДБ към останалите политически субекти. Според него е естествено те като опозиция да се опитват да свалят властта, но проблемът се корени другаде.

„Що се отнася до ПП-ДБ – те като опозиция естествено ще се опитват по някакъв начин да свалят властта или да я критикуват. Друг е въпросът имат ли моралното право на това и имат ли акъл да го правят в определен момент на развитието на държавата“, подчерта депутатът.

Йорданов припомни близкото минало и партньорството на десните с ГЕРБ и ДПС. Той показа снимка от съвместен брифинг на Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев от 20 декември 2023 г., като попита къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу „Ново начало“, след като управлението им е приключило именно в колаборация с тези фигури.

„Асен Василев е финансов министър в сглобката, Йордан Цонев е председател на бюджетната комисия в сглобката, Бойко Борисов е част от сглобката и говорят за бюджета. Когато си бил с тези хора, когато твоя подпис стои до подписа на Делян Пеевски и до Бойко Борисов за промяна на Конституцията, с всички тези вредни неща, които направиха – това е благодарение на ПП-ДБ, те направиха тези промени с любезното съдействие и помощ и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви Тошко Йорданов.

Председателят на ПГ на ИТН бе категоричен, че партията му не е зависима от властта, като припомни ролята им за падането на кабинета на Кирил Петков в предходен мандат. Той призна наличието на социално напрежение, но уточни, че настоящата оставка е била въпрос на избор.

„Партията, която се отказа два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е ИТН. Свалихме онова вредно правителство на Кирил Петков – ние, от ИТН. Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. Така, че това беше наше осъзнато решение“, коментира той.

Във връзка с финансовата рамка на държавата, Йорданов отчете като грешка внасянето на бюджета за следващата година в парламента, преди управляващите да са постигнали окончателно споразумение със синдикатите и работодателските организации.