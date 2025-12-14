НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Трагедията в Сидни се задълбочава – броят на загиналите се увеличи

          0
          70
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Броят на жертвите от стрелбата по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни беше актуализиран на 16 загинали, а най-малко 40 души остават в болница, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс. Нападението беше извършено в първия ден на Ханука и е определено от властите като терористичен инцидент.

          „Полицията може да потвърди, че 16 души са загинали и 40 души остават в болница след вчерашната стрелба на плажа Бонди“, се казва в официално изявление, публикувано в X.

          - Реклама -

          По-рано беше съобщено за 11 убити, като част от световните реакции се основаваха на първоначалните данни.

          Австралийският премиер Антъни Албанезе определи нападението като „шокиращо и обезпокоително“ и заяви, че то е „отвъд разбирането“, след като въоръжени нападатели откриха огън по хора, събрали се да празнуват религиозен празник.

          Силни реакции последваха и от международната общност. Президентът на Израел Исак Херцог осъди „много жестоката атака срещу евреи“ и призова Австралия да се противопостави на нарастващата вълна от антисемитизъм.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нарече стрелбата „чисто антисемитска атака“.

          „Това беше ужасна атака, 11 мъртви, 29 тежко ранени. И това беше антисемитска атака, очевидно“, заяви той по време на коледно тържество в Белия дом.

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че „антисемитизмът няма място на този свят“ и изрази подкрепа за жертвите и австралийския народ.

          Крал Чарлз III заяви, че е „потресен“ от „най-ужасното антисемитско терористично нападение срещу еврейския народ“, а британският премиер Киър Стармър го определи като „дълбоко разтърсващо“.

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш написа, че е „потресен от отвратителното смъртоносно нападение“.

          „Сърцето ми е с еврейската общност по целия свят в този първи ден на Ханука – фестивал, който празнува чудото на мира и светлината, побеждаващи тъмнината.“

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е „шокирана“ от „ужасяващия акт на насилие“ и подчерта, че Европа е обединена срещу насилието, антисемитизма и омразата.

          Осъждане на атаката дойде още от Франция, Италия, Германия, Канада, както и от Палестинската администрация и Иран, които заявиха, че отхвърлят всички форми на тероризъм, насилие и екстремизъм.

          Разследването по случая продължава, като властите уточняват обстоятелствата около нападението и броя на загиналите.

          Броят на жертвите от стрелбата по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни беше актуализиран на 16 загинали, а най-малко 40 души остават в болница, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс. Нападението беше извършено в първия ден на Ханука и е определено от властите като терористичен инцидент.

          „Полицията може да потвърди, че 16 души са загинали и 40 души остават в болница след вчерашната стрелба на плажа Бонди“, се казва в официално изявление, публикувано в X.

          - Реклама -

          По-рано беше съобщено за 11 убити, като част от световните реакции се основаваха на първоначалните данни.

          Австралийският премиер Антъни Албанезе определи нападението като „шокиращо и обезпокоително“ и заяви, че то е „отвъд разбирането“, след като въоръжени нападатели откриха огън по хора, събрали се да празнуват религиозен празник.

          Силни реакции последваха и от международната общност. Президентът на Израел Исак Херцог осъди „много жестоката атака срещу евреи“ и призова Австралия да се противопостави на нарастващата вълна от антисемитизъм.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нарече стрелбата „чисто антисемитска атака“.

          „Това беше ужасна атака, 11 мъртви, 29 тежко ранени. И това беше антисемитска атака, очевидно“, заяви той по време на коледно тържество в Белия дом.

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че „антисемитизмът няма място на този свят“ и изрази подкрепа за жертвите и австралийския народ.

          Крал Чарлз III заяви, че е „потресен“ от „най-ужасното антисемитско терористично нападение срещу еврейския народ“, а британският премиер Киър Стармър го определи като „дълбоко разтърсващо“.

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш написа, че е „потресен от отвратителното смъртоносно нападение“.

          „Сърцето ми е с еврейската общност по целия свят в този първи ден на Ханука – фестивал, който празнува чудото на мира и светлината, побеждаващи тъмнината.“

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е „шокирана“ от „ужасяващия акт на насилие“ и подчерта, че Европа е обединена срещу насилието, антисемитизма и омразата.

          Осъждане на атаката дойде още от Франция, Италия, Германия, Канада, както и от Палестинската администрация и Иран, които заявиха, че отхвърлят всички форми на тероризъм, насилие и екстремизъм.

          Разследването по случая продължава, като властите уточняват обстоятелствата около нападението и броя на загиналите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Баща и син стоят зад кървавата стрелба на плажа Бонди в Сидни

          Красимир Попов -
          Двамата въоръжени мъже, които застреляха 15 души по време на еврейско тържество на емблематичния плаж Бонди в Сидни, са 50-годишен баща и 24-годишният му...
          Общество

          Антисемитско нападение на плаж в Сидни: 11 жертви, френски гражданин сред загиналите, герой обезвреди нападател

          Красимир Попов -
          Смъртоносно антисемитско нападение разтърси Австралия, след като въоръжени нападатели атакуваха еврейски семейства, събрали се на плажа Бонди в Сидни по време на празника Ханука....
          Политика

          Зеленски в Берлин за ключови преговори с пратеника на Тръмп и европейските лидери

          Екип Евроком -
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви своята готовност за конструктивен диалог преди заминаването си за Берлин, където му предстоят решаващи срещи. Държавният глава на Украйна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions