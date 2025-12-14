Трагедията в Сидни се задълбочава – броят на загиналите се увеличи

Броят на жертвите от стрелбата по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни беше актуализиран на 16 загинали, а най-малко 40 души остават в болница, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс. Нападението беше извършено в първия ден на Ханука и е определено от властите като терористичен инцидент.
По-рано беше съобщено за 11 убити, като част от световните реакции се основаваха на първоначалните данни.
Австралийският премиер Антъни Албанезе определи нападението като „шокиращо и обезпокоително“ и заяви, че то е „отвъд разбирането“, след като въоръжени нападатели откриха огън по хора, събрали се да празнуват религиозен празник.
Силни реакции последваха и от международната общност. Президентът на Израел Исак Херцог осъди „много жестоката атака срещу евреи“ и призова Австралия да се противопостави на нарастващата вълна от антисемитизъм.
Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нарече стрелбата „чисто антисемитска атака“.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че „антисемитизмът няма място на този свят“ и изрази подкрепа за жертвите и австралийския народ.
Крал Чарлз III заяви, че е „потресен“ от „най-ужасното антисемитско терористично нападение срещу еврейския народ“, а британският премиер Киър Стармър го определи като „дълбоко разтърсващо“.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш написа, че е „потресен от отвратителното смъртоносно нападение“.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е „шокирана“ от „ужасяващия акт на насилие“ и подчерта, че Европа е обединена срещу насилието, антисемитизма и омразата.
Осъждане на атаката дойде още от Франция, Италия, Германия, Канада, както и от Палестинската администрация и Иран, които заявиха, че отхвърлят всички форми на тероризъм, насилие и екстремизъм.
Разследването по случая продължава, като властите уточняват обстоятелствата около нападението и броя на загиналите.