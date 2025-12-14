Трагедията в Сидни се задълбочава – броят на загиналите се увеличи

Броят на жертвите от стрелбата по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни беше актуализиран на 16 загинали, а най-малко 40 души остават в болница, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс. Нападението беше извършено в първия ден на Ханука и е определено от властите като терористичен инцидент.

„Полицията може да потвърди, че 16 души са загинали и 40 души остават в болница след вчерашната стрелба на плажа Бонди“, се казва в официално изявление, публикувано в X. - Реклама -

По-рано беше съобщено за 11 убити, като част от световните реакции се основаваха на първоначалните данни.

Австралийският премиер Антъни Албанезе определи нападението като „шокиращо и обезпокоително“ и заяви, че то е „отвъд разбирането“, след като въоръжени нападатели откриха огън по хора, събрали се да празнуват религиозен празник.

Силни реакции последваха и от международната общност. Президентът на Израел Исак Херцог осъди „много жестоката атака срещу евреи“ и призова Австралия да се противопостави на нарастващата вълна от антисемитизъм.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нарече стрелбата „чисто антисемитска атака“.

„Това беше ужасна атака, 11 мъртви, 29 тежко ранени. И това беше антисемитска атака, очевидно“, заяви той по време на коледно тържество в Белия дом.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че „антисемитизмът няма място на този свят“ и изрази подкрепа за жертвите и австралийския народ.

Крал Чарлз III заяви, че е „потресен“ от „най-ужасното антисемитско терористично нападение срещу еврейския народ“, а британският премиер Киър Стармър го определи като „дълбоко разтърсващо“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш написа, че е „потресен от отвратителното смъртоносно нападение“.

„Сърцето ми е с еврейската общност по целия свят в този първи ден на Ханука – фестивал, който празнува чудото на мира и светлината, побеждаващи тъмнината.“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е „шокирана“ от „ужасяващия акт на насилие“ и подчерта, че Европа е обединена срещу насилието, антисемитизма и омразата.

Осъждане на атаката дойде още от Франция, Италия, Германия, Канада, както и от Палестинската администрация и Иран, които заявиха, че отхвърлят всички форми на тероризъм, насилие и екстремизъм.

Разследването по случая продължава, като властите уточняват обстоятелствата около нападението и броя на загиналите.