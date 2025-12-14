Трима американци загинаха при атака на „Ислямска държава“ срещу съвместен патрул в Сирия

Двама американски военнослужещи и цивилен преводач загинаха в централната част на Сирия, след като предполагаем член на групировката „Ислямска държава“ откри огън по съвместен американско-сирийски патрул.

„Скърбим за загубата на трима велики американски патриоти в Сирия“, написа текущият президент на Америка Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, като обеща „много сериозен ответен удар“.

„Това беше нападение на ИД срещу Съединените щати и Сирия в изключително опасен район, който не е напълно под контрола на властите", добави той и уточни, че трима други ранени американски военнослужещи се възстановяват добре.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел съобщи, че атаката е станала в Палмира – град с обекти от списъка на ЮНЕСКО, който в миналото беше под контрола на „Ислямска държава“. По данни на Централното командване на САЩ, нападението е било засада, извършена от самостоятелно действащ въоръжен боец на ИД, който впоследствие е бил ликвидиран.

Американските военнослужещи са провеждали среща с ключови местни лидери в рамките на антитерористични операции, когато е станала атаката. Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак уточни, че цел на нападението е бил съвместен патрул на САЩ и сирийското правителство.

Инцидентът е първият подобен, за който се съобщава след свалянето на Башар Асад през декември миналата година и възобновяването на отношенията между Дамаск и Вашингтон. Тръмп заяви, че новият сирийски президент Ахмед аш-Шараа е бил „изключително ядосан и разтревожен“ от атаката.

„Осъждаме терористичната атака срещу съвместен сирийско-американски антитерористичен патрул край Палмира“, заяви сирийският външен министър Асаад аш-Шайбани, като изрази съболезнования към семействата на жертвите, американското правителство и народ и пожела бързо възстановяване на ранените.

Говорителят на сирийското вътрешно министерство Ануар ал-Баба заяви, че е имало предварителни предупреждения за възможно проникване на бойци на ИД в пустинния район, които не са били взети под внимание. Сирийската обсерватория за правата на човека посочи, че срещата е била част от американска стратегия за засилване на присъствието в сирийската пустиня.

По данни на държавната агенция САНА, ранените са били евакуирани с хеликоптери до базата Ал-Танф в южна Сирия, където са разположени американски сили от международната коалиция срещу „Ислямска държава“. Миналия месец Сирия официално се присъедини към коалицията.

„Ислямска държава“ завзе обширни територии в Сирия и Ирак през 2014 г., преди да бъде разгромена териториално пет години по-късно. Групировката обаче продължава да има активни клетки, особено в пустинните райони. Американски войски остават разположени в североизточна Сирия, контролирана от кюрди, както и в района на Ал-Танф край границата с Йордания.