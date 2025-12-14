Украйна обвини Русия в удар по турски товарен кораб в Черно море

Украйна обвини Русия, че е нанесла удар с дрон по турски товарен кораб, превозващ слънчогледово олио в Черно море. Това съобщение беше направено ден след като руска атака предизвика пожар на турски кораб в украинско пристанище.

Военноморските сили на Украйна заявиха в социалните мрежи, че Русия е извършила целенасочен удар с дрон срещу турския кораб VIVA, който е пътувал към Египет с товар от слънчогледово олио. По данни на украинската страна, никой от 11-членния екипаж не е пострадал и плавателният съд е успял да продължи курса си.

Военноморските сили публикуваха и видеозапис, на който се вижда повреден кораб, вода по палубата и обект, наподобяващ двигател на дрон.

Украинският президент Володимир Зеленски осъди атаката и обеща „отговор“. Във вечерното си обръщение той определи удара като посегателство срещу продоволствената сигурност и подчерта, че нападенията срещу кораби, които нямат нищо общо с бойните действия, представляват „пряко предизвикателство от страна на Русия към целия свят“. Зеленски заяви, че Киев ще работи с партньорите си, за да определи адекватна реакция.

По информация на Украйна, корабът се е намирал в изключителната икономическа зона на страната и е използвал зърнения коридор покрай украинското крайбрежие, който е предназначен да осигурява безопасен маршрут за жизненоважни селскостопански доставки през Черно море.

Това е втори удар по турски кораб в рамките на два дни и идва малко след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за прекратяване на атаките срещу пристанища и енергийна инфраструктура по време на разговори лице в лице с руския президент Владимир Путин.