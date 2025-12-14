През следващите дни предстоят ключови срещи със Съединените щати и европейските партньори, чиято цел е да се обсъдят основите за мир и постигането на политическо споразумение за прекратяване на войната. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в свое обръщение, цитирано от „Укринформ“.
Държавният глава подчерта, че се подготвят интензивни разговори, като основен фокус е поставен върху гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на страната.
Зеленски акцентира върху важността на предстоящите дискусии с пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с редица европейски лидери. Целта е да се създаде устойчива основа за мир.
Три направления на работа
Усилията за прекратяване на конфликта и осигуряване на гаранции текат в три основни направления:
Отбрана и сигурност (Германия): Специализирана група, водена от началника на Генералния щаб генерал-лейтенант Андрий Хнатов, работи по детайлите на гаранциите за сигурност. В процеса участват представители на въоръжените сили, разузнаването и службите за сигурност.
Икономика и възстановяване (САЩ): В Съединените щати работи група, фокусирана върху инвестициите и икономическото развитие. Сред украинските представители там са Юлия Свириденко, вицепремиерът Тарас Качка и Олексий Соболиев, заедно с експертни съветници.
Международни контакти: Продължава постоянната комуникация между съветниците по национална сигурност на всички заинтересовани страни.
Президентът отбеляза, че министърът на отбраната Рустем Умеров и преговарящият екип ще представят брифинг относно вече осъществените контакти. Зеленски изрази благодарност към партньорите и увери, че Украйна ще бъде максимално конструктивна в предстоящите преговори в Берлин.
