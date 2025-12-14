НА ЖИВО
          Зеленски обяви ключови срещи с екипа на Тръмп и европейските лидери в Берлин

          Снимка: БГНЕС
          През следващите дни предстоят ключови срещи със Съединените щати и европейските партньори, чиято цел е да се обсъдят основите за мир и постигането на политическо споразумение за прекратяване на войната. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в свое обръщение, цитирано от „Укринформ“.

          Държавният глава подчерта, че се подготвят интензивни разговори, като основен фокус е поставен върху гаранциите за сигурност и следвоенното възстановяване на страната.

          В момента се подготвяме за срещи с американската страна и нашите европейски приятели през следващите дни. Берлин ще бъде домакин на много събития„, заяви президентът.

          Зеленски акцентира върху важността на предстоящите дискусии с пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и с редица европейски лидери. Целта е да се създаде устойчива основа за мир.

          Шансът е значителен в този момент и е важен за всеки наш град, за всяка наша украинска общност. Работим, за да гарантираме, че мирът за Украйна е достоен и да осигурим гаранция – гаранция, преди всичко, че Русия няма да се върне в Украйна за трето нашествие„, категоричен бе украинският лидер.

          Три направления на работа

          Усилията за прекратяване на конфликта и осигуряване на гаранции текат в три основни направления:

          1. Отбрана и сигурност (Германия): Специализирана група, водена от началника на Генералния щаб генерал-лейтенант Андрий Хнатов, работи по детайлите на гаранциите за сигурност. В процеса участват представители на въоръжените сили, разузнаването и службите за сигурност.
          2. Икономика и възстановяване (САЩ): В Съединените щати работи група, фокусирана върху инвестициите и икономическото развитие. Сред украинските представители там са Юлия Свириденко, вицепремиерът Тарас Качка и Олексий Соболиев, заедно с експертни съветници.
          3. Международни контакти: Продължава постоянната комуникация между съветниците по национална сигурност на всички заинтересовани страни.

          Президентът отбеляза, че министърът на отбраната Рустем Умеров и преговарящият екип ще представят брифинг относно вече осъществените контакти. Зеленски изрази благодарност към партньорите и увери, че Украйна ще бъде максимално конструктивна в предстоящите преговори в Берлин.

          Ще последват и допълнителни срещи и контакти. Но ние помним: нашите украински позиции в преговорите са силни, защото ние държим позициите си на фронтовата линия, в нашето отбранително производство и във вътрешната ни устойчивост. Украйна е силна външно, когато имаме сила вътре – и тя трябва да остане такава„, заключи Зеленски.

