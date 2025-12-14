Зеленски се отказва от членство в НАТО срещу гаранции за сигурност на Запада по време на мирните преговори в Берлин

Украйна е готова да се откаже от целта си за членство в НАТО в замяна на правно обвързващи западни гаранции за сигурност като компромис за прекратяване на войната с Русия. Това заяви президентът Володимир Зеленски на фона на мирните преговори в Берлин, които започнаха в неделя и ще продължат на 15 декември.

Зеленски обяви промяната по време на полета си към германската столица, където се срещна с пратеника на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Стив Виткоф, и Джаред Кушнер, в рамките на усилията за прекратяване на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война. Разговорите бяха организирани от германския канцлер Фридрих Мерц и продължиха повече от пет часа, като ще бъдат подновени в понеделник.

Отказът от НАТО бележи сериозна промяна в позицията на Киев, тъй като стремежът към членство е записан в украинската конституция и дълго време беше разглеждан като основна защита срещу руска агресия.

„От самото начало желанието на Украйна беше да се присъедини към НАТО – това са реални гаранции за сигурност. Някои партньори от САЩ и Европа не подкрепиха тази посока“, заяви Зеленски.

Той уточни, че вместо това Украйна търси двустранни гаранции за сигурност, подобни на член 5 от договора на НАТО, от САЩ, европейските държави, Канада и Япония.

„И това вече е компромис от наша страна“, подчерта президентът, като настоя гаранциите да бъдат правно обвързващи.

Руският президент Владимир Путин отдавна настоява Украйна официално да се откаже от амбициите си за НАТО, да приеме неутрален статут и да изтегли войските си от части от Донбас. Москва също така иска писмени гаранции, че НАТО няма да се разширява на изток, включително към Украйна и други бивши съветски републики.

Зеленски заяви, че Украйна, САЩ и европейските партньори обсъждат план от 20 точки, който може да доведе до прекратяване на огъня, като подчерта, че Киев не води преки преговори с Русия. Според него прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии би било справедлив вариант.

В същото време той обвини Москва, че протаква войната чрез масирани удари по енергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура, оставяйки стотици хиляди без електричество.

„Русия проточва войната и се стреми да нанесе колкото е възможно повече вреда на нашия народ“, каза Зеленски.

Европейските съюзници определят ситуацията като „критичен момент“, който може да оформи бъдещето на Украйна, и обсъждат използването на замразени руски активи за финансиране на военния и гражданския бюджет на страната.

На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Алиансът трябва да бъде подготвен за мащабен конфликт, докато Кремъл отхвърли тези твърдения.