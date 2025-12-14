Зеленски се отказва от членство в НАТО срещу гаранции за сигурност на Запада по време на мирните преговори в Берлин

Украйна е готова да се откаже от целта си за членство в НАТО в замяна на правно обвързващи западни гаранции за сигурност като компромис за прекратяване на войната с Русия. Това заяви президентът Володимир Зеленски на фона на мирните преговори в Берлин, които започнаха в неделя и ще продължат на 15 декември.
Зеленски обяви промяната по време на полета си към германската столица, където се срещна с пратеника на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Стив Виткоф, и Джаред Кушнер, в рамките на усилията за прекратяване на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война. Разговорите бяха организирани от германския канцлер Фридрих Мерц и продължиха повече от пет часа, като ще бъдат подновени в понеделник.
Отказът от НАТО бележи сериозна промяна в позицията на Киев, тъй като стремежът към членство е записан в украинската конституция и дълго време беше разглеждан като основна защита срещу руска агресия.
Той уточни, че вместо това Украйна търси двустранни гаранции за сигурност, подобни на член 5 от договора на НАТО, от САЩ, европейските държави, Канада и Япония.
Руският президент Владимир Путин отдавна настоява Украйна официално да се откаже от амбициите си за НАТО, да приеме неутрален статут и да изтегли войските си от части от Донбас. Москва също така иска писмени гаранции, че НАТО няма да се разширява на изток, включително към Украйна и други бивши съветски републики.
Зеленски заяви, че Украйна, САЩ и европейските партньори обсъждат план от 20 точки, който може да доведе до прекратяване на огъня, като подчерта, че Киев не води преки преговори с Русия. Според него прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии би било справедлив вариант.
В същото време той обвини Москва, че протаква войната чрез масирани удари по енергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура, оставяйки стотици хиляди без електричество.
Европейските съюзници определят ситуацията като „критичен момент“, който може да оформи бъдещето на Украйна, и обсъждат използването на замразени руски активи за финансиране на военния и гражданския бюджет на страната.
На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Алиансът трябва да бъде подготвен за мащабен конфликт, докато Кремъл отхвърли тези твърдения.