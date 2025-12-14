НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Стотици хиляди украинци в 7 области са без ток след масирани руски атаки

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Стотици хиляди граждани на Украйна продължават да бъдат лишени от електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски чрез своя канал в „Телеграм“. Държавният глава определи ситуацията като усложнена след поредната вълна от масирани руски удари с дронове и ракети, насочени срещу енергийната инфраструктура на страната.

          Засегнатите региони включват Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска област. В момента аварийните екипи работят интензивно за възстановяване на електроснабдяването, отоплението и водоподаването в пострадалите райони.

          Зеленски информира, че при атаката от последната нощ има ранени, но не конкретизира техния брой. Той отправи обвинения към Москва, че умишлено се опитва да причини възможно най-големи щети непосредствено преди предстоящите разговори в Берлин с представители на САЩ и европейските сили.

          „Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове“, заяви украинският президент, като публикува и видеокадри, илюстриращи разрушенията.

          Държавният глава изрази очакване за засилена дипломатическа активност през следващите дни. „Много е важно те да доведат до резултати. Разчитам на подкрепата на нашите партньори“, допълни той, подчертавайки острата нужда на Украйна от получаване на още от обещаните системи за противовъздушна отбрана. Украйна продължава да се отбранява срещу пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г.

