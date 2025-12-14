НА ЖИВО
          Зеленски в Берлин за ключови преговори с пратеника на Тръмп и европейските лидери

          Видеообръщение на Зеленски
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви своята готовност за конструктивен диалог преди заминаването си за Берлин, където му предстоят решаващи срещи. Държавният глава на Украйна ще разговаря с пратеника на американския президент Доналд Тръмп, както и с европейски лидери, като основна тема е прекратяването на войната с Русия.

          Натискът върху Киев за постигане на споразумение се засилва от страна на Тръмп, който миналия месец лансира план за край на конфликта. Предложението бе подложено на критики заради значителното му сходство с исканията на Москва, включително настояването Украйна да отстъпи стратегически територии. Тази инициатива предизвика интензивна дипломатическа дейност между Вашингтон и европейските партньори на Киев. Украинската страна наскоро информира, че е изпратила на САЩ редактирана версия на плана.

          Зеленски сподели пред медиите, че все още очаква обратна връзка от американска страна по отношение на украинските поправки, но заяви: „Получавам всички сигнали и съм готов за диалога, който започва днес.“

          Той акцентира върху значението на предстоящите разговори в германската столица. „Срещата на върха в Берлин е важна. Срещаме се както с американците, така и с европейците… Тези срещи се провеждат днес и утре в Берлин“, подчерта украинският президент.

          От Белия дом потвърдиха пред АФП, че Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп, ще проведе среща със Зеленски и европейските лидери през уикенда, за да се обсъди хода на мирните преговори.

          „Най-важното е планът да бъде възможно най-справедлив, преди всичко за Украйна, защото Русия започна войната“, категоричен бе Зеленски в изявлението си в неделя.

          Новият дипломатически тласък за слагане на край на войната, която отне десетки хиляди животи след руската инвазия през 2022 г., се случва на фона на продължаващи бойни действия. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 138 дрона и една балистична ракета.

          Областната администрация в Херсон информира в „Телеграм“, че руски дрон е ударил „една от болниците в Херсон“. При нападението са ранени двама души, включително медицинска сестра. В същото време областният управител Иван Федоров съобщи за седем пострадали при удари в Запорожка област.

