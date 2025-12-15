20 млн. лева повече за културата: Кабинетът подкрепя сценичните изкуства

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 20 млн. лева по бюджета на Министерството на културата за 2025 г., съобщиха от правителството, предаде БГНЕС.

Средствата се осигуряват от централния бюджет и са предназначени за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Разпределението ще се извърши по реда на утвърдената методика, съгласно Закона за закрила и развитие на културата.

Решението цели да подкрепи устойчивото развитие на българските сценични изкуства, като допълнителният финансов ресурс ще компенсира натрупания недостиг вследствие на увеличените разходи за продукция, повишените цени на стоки и услуги и необходимостта от гарантиране на планираните репертоарни програми.

От Министерството на културата посочват, че финансирането ще даде възможност на държавните театрални, музикални и танцови институти да запазят нормалния си ритъм на работа, да осигурят достъп на публиката до качествени сценични продукции в цялата страна и да продължат участието си в международни форуми и културни прояви.

Допълнителните средства се разглеждат като важна мярка за стабилизиране на сектора в условията на нарастващи разходи и засилен финансов натиск върху културните институции.