9 паркинга срещу хаоса: София обещава над 2000 нови места до година и половина

Столична община подготвя изграждането на девет нови паркинга в рамките на следващите 18 месеца като част от по-дългосрочна стратегия за справяне с хроничния проблем с паркирането в града. Планът беше представен от кмета на София Васил Терзиев.

По думите на Терзиев подготвителната работа е продължила между седем и осем месеца и е включвала детайлен анализ на терени, свързани с общинската собственост, както и изготвяне на рамка за публично-частно партньорство. Той подчерта, че проектите са в напреднала фаза и реализацията им може да започне в кратки срокове.

„Тези 9 паркинга са в изключително напреднала фаза. Месеци работа отне и създаването на рамка за публично-частно партньорство.“

Очаква се първите обекти да осигурят над 2000 нови паркоместа, което според кмета няма да реши изцяло проблема, но ще даде сериозен тласък за по-устойчив подход.

„Няма как да построим паркинг за всяка кола – нито има ресурс, нито има площи. Но можем да добавим значителен брой места паралелно с усилията за обновяване на градския транспорт.“

Терзиев акцентира, че политиката на общината не е насочена единствено към автомобилите, а цели баланс между нуждите на шофьорите, пешеходците и колоездачите.

„Гледаме на това дългосрочно и всеобхватно – грижата за всички участници в градската среда остава приоритет.“

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев очерта по-широкия контекст на проблема, като посочи, че София е сред най-пренаситените с автомобили европейски столици.

„Говорим за над 750 автомобила на 1000 жители – моторизация почти два пъти над средната за другите европейски столици.“

Според него компактната структура на града допълнително затруднява намирането на терени за паркиране, поради което общината се фокусира върху зони с най-силен автомобилен натиск.

Набелязани са девет големи терена, върху които може сравнително бързо да се пристъпи към публично-частно партньорство. Те се намират в кварталите „Овча купел“, „Илинден“, „Надежда“, „Сердика“, „Подуяне“, „Красно село“ и „Младост“, като три от паркингите са предвидени именно в „Овча купел“.

Планът е част от по-широката визия на Столична община за облекчаване на трафика и подобряване на градската мобилност, като паркирането се разглежда не изолирано, а в комбинация с инвестиции в обществен транспорт и по-добра организация на градското пространство.