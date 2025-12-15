Air Albania без лиценз, но билетите още се продават

Ситуацията около албанската авиокомпания Air Albania остава неясна, след като лицензът ѝ беше отнет в началото на декември, а въпреки това продажбата на билети продължава. Компанията уверява, че полетите ще бъдат възобновени в сряда, 17 декември, и че пътниците могат да продължат да резервират билети.

- Реклама -

Air Albania е създадена през 2018 г. като публично-частно партньорство и до момента обслужваше над десет европейски дестинации, сред които Женева, Истанбул и Виена.

Според източници в Министерството на транспорта, компанията изпитва сериозни финансови затруднения от месеци, които са се задълбочили след оттеглянето на ключовия ѝ партньор Turkish Airlines. На 19 ноември турската авиокомпания обяви, че продава целия си дял от 49% в „Air Albania SHPK“.

От Air Albania твърдят, че работят по отстраняване на проблемите и в публикации в социалните мрежи обещаха, че полетите ще бъдат възобновени „на 16 декември следобед“.

В същото време обаче Гражданската авиационна администрация е отнела лиценза на авиокомпанията „вследствие на отнемането на сертификата на въздушния оператор“ още на 17 ноември 2025 г., показва документ, с който АФП се е запознала. От този момент самолетите на Air Albania са заземени.

Въпреки това към днешна дата на официалния сайт на компанията все още е възможно закупуването на самолетни билети, което поражда въпроси относно защитата на пътниците и реалните шансове за възобновяване на полетите.

Случаят предизвиква тревога сред пътуващите и авиационните наблюдатели, тъй като продажбата на билети от авиокомпания без действащ лиценз крие риск от финансови загуби за клиентите, ако обещаното възобновяване на полетите не се реализира.