      вторник, 16.12.25
          Американски служител: 90% от проблемите между Украйна и Русия са решени

          Снимка: amundi.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Около 90 на сто от проблемите между Украйна и Русия са били решени по време на последните разговори, заяви пред „Скай нюз“ високопоставен американски служител, участвал в дискусиите.

          По думите му основният фокус на преговорите е бил върху гаранциите за сигурност за Украйна. Той подчерта, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп вярва, че ще успее да убеди Русия да се съгласи с предоставянето на гаранции за Киев, подобни на Член 5 на НАТО.

          Американският представител изрази мнение, че след последните разговори е постигнат реален напредък в разрешаването на споровете между Украйна и Русия, като са били проведени по-задълбочени дискусии по въпроса за териториите.

          Служителят допълни, че Русия вероятно не възразява срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз, както и че Москва ще приеме гаранциите за сигурност, заложени в евентуалното споразумение.

