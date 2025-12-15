Арести на полицаи в Ловеч и София: наркотици, пари и злато при акция срещу ОПГ

Акция срещу организирана престъпна група, в която участват и действащи служители на МВР, е проведена на територията на Ловеч и София. В хода на операцията са иззети големи количества наркотични вещества, парични средства в размер на десетки хиляди евро и златни ценности.
Разследването е започнало преди около пет месеца по следствено дело на Окръжната прокуратура в Ловеч. На 12 декември, петък, са извършени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, при които са открити марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и множество вещи, които предстои да бъдат приобщени като веществени и писмени доказателства.
Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков съобщи, че като обвиняеми са привлечени седем лица за участие в организирана престъпна група, извършвала тежки умишлени престъпления на територията на Ловеч и София.
Сред задържаните има и действащи служители на МВР. Един от тях е началникът на Пето районно управление в София и, по данни на разследването, ръководител на престъпната група.
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов е изпратил искане до МВР за временно отстраняване на замесените служители.
Той определи поведението на един от основните заподозрени и още двама полицаи, сред които и жена, като морално укоримо, като подчерта, че изказването му е направено при спазване на презумпцията за невинност. По думите му единият служител има 13 години стаж в системата, основно в борбата с наркотиците, а жената – 5 години.
- Реклама -
