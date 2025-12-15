НА ЖИВО
          Правосъдие

          Арести на полицаи в Ловеч и София: наркотици, пари и злато при акция срещу ОПГ

          Снимка: БГНЕС
          Акция срещу организирана престъпна група, в която участват и действащи служители на МВР, е проведена на територията на Ловеч и София. В хода на операцията са иззети големи количества наркотични вещества, парични средства в размер на десетки хиляди евро и златни ценности.

          Разследването е започнало преди около пет месеца по следствено дело на Окръжната прокуратура в Ловеч. На 12 декември, петък, са извършени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, при които са открити марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и множество вещи, които предстои да бъдат приобщени като веществени и писмени доказателства.

          Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков съобщи, че като обвиняеми са привлечени седем лица за участие в организирана престъпна група, извършвала тежки умишлени престъпления на територията на Ловеч и София.

          „Две от тези лица са ръководители на организираната престъпна група. Става въпрос за престъпления като палежи, подкупи и разпространение на наркотични вещества. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа, като предвидените наказания са между 3 и 10, между 3 и 12 и от 5 до 15 години лишаване от свобода“, заяви Вълков.

          Сред задържаните има и действащи служители на МВР. Един от тях е началникът на Пето районно управление в София и, по данни на разследването, ръководител на престъпната група.

          Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов е изпратил искане до МВР за временно отстраняване на замесените служители.

          „Един от задържаните е началник на Пето районно управление. Професионалният му опит предполага специфични знания за методите, използвани при разкриване на престъпления от общ характер“, посочи Николов и благодари на служителите, съдействали по разследването.

          Той определи поведението на един от основните заподозрени и още двама полицаи, сред които и жена, като морално укоримо, като подчерта, че изказването му е направено при спазване на презумпцията за невинност. По думите му единият служител има 13 години стаж в системата, основно в борбата с наркотиците, а жената – 5 години.

