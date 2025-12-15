НА ЖИВО
          Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука

          Национален траур беше обявен в Австралия след стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души. Шестнадесетата жертва е един от нападателите, убит по време на атаката.

          Полицията идентифицира двамата извършители като 50-годишен мъж и 24-годишния му син. По-възрастният е загинал, а синът му е настанен в болница. В хода на разследването са открити две активни взривни устройства, които са били обезвредени от сапьори.

          Баща и син стоят зад кървавата стрелба на плажа Бонди в Сидни Баща и син стоят зад кървавата стрелба на плажа Бонди в Сидни

          Нападението е извършено с няколко пушки срещу хора, празнуващи на плажа Бондай в Сидни, в първия ден от еврейския празник Ханука.

          Премиерът на Австралия Антъни Албанезе определи случилото се като терористичен акт и проява на антисемитизъм.

          „Това, което видяхме вчера, беше акт на чисто зло – акт на терор и антисемитизъм. Атака в първия ден на Ханука, насочена срещу еврейската общност, в ден, който трябваше да бъде символ на светлина. Това е мрачен момент в историята на Австралия. Ние сме по-силни от страхливците, които извършиха това. Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки, включително по-строги закони за оръжията“, заяви Албанезе.

          - Реклама -

