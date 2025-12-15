Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука

Национален траур беше обявен в Австралия след стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души. Шестнадесетата жертва е един от нападателите, убит по време на атаката.

Полицията идентифицира двамата извършители като 50-годишен мъж и 24-годишния му син. По-възрастният е загинал, а синът му е настанен в болница. В хода на разследването са открити две активни взривни устройства, които са били обезвредени от сапьори.

Нападението е извършено с няколко пушки срещу хора, празнуващи на плажа Бондай в Сидни, в първия ден от еврейския празник Ханука.

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе определи случилото се като терористичен акт и проява на антисемитизъм.