Автобус навлезе в релсите и спря трамвай на „Ситняково“

Катастрофа между автобус и трамвай е възникнала на бул. „Ситняково“ в София, съобщават очевидци във фейсбук групата „Катастрофи в София“.

От разпространените кадри става ясно, че автобусът е навлязъл в трамвайните релси, като е препречил движението по линията. Инцидентът е довел до материални щети.

На място е пристигнала линейка, но към момента няма данни за пострадали.