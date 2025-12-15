НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 15.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Автобус навлезе в релсите и спря трамвай на „Ситняково“

          0
          66
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Катастрофа между автобус и трамвай е възникнала на бул. „Ситняково“ в София, съобщават очевидци във фейсбук групата Катастрофи в София“.

          - Реклама -
          Последна информация за състоянието на пострадалите в катастрофата на „Цариградско шосе“ Последна информация за състоянието на пострадалите в катастрофата на „Цариградско шосе“

          От разпространените кадри става ясно, че автобусът е навлязъл в трамвайните релси, като е препречил движението по линията. Инцидентът е довел до материални щети.

          Мъжът, предизвикал катастрофата на „Цариградско шосе“ е бил пиян Мъжът, предизвикал катастрофата на „Цариградско шосе“ е бил пиян

          На място е пристигнала линейка, но към момента няма данни за пострадали.

          Катастрофа между автобус и трамвай е възникнала на бул. „Ситняково“ в София, съобщават очевидци във фейсбук групата Катастрофи в София“.

          - Реклама -
          Последна информация за състоянието на пострадалите в катастрофата на „Цариградско шосе“ Последна информация за състоянието на пострадалите в катастрофата на „Цариградско шосе“

          От разпространените кадри става ясно, че автобусът е навлязъл в трамвайните релси, като е препречил движението по линията. Инцидентът е довел до материални щети.

          Мъжът, предизвикал катастрофата на „Цариградско шосе“ е бил пиян Мъжът, предизвикал катастрофата на „Цариградско шосе“ е бил пиян

          На място е пристигнала линейка, но към момента няма данни за пострадали.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Калоян Методиев: Инициативата „Магазини за хората“ се оказа абсолютна измама

          Златина Петкова -
          "Магазини за хората" се оказа абсолютна измама. Първо щяха да бъдат из цялата страна, а сега се оказаха само в Куклен и не са...
          Политика

          Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика

          Златина Петкова -
          "Христо Попов: Хората от протестите искат мир, нов изборен кодекс и фокус върху вътрешната политика." Това каза ИТ експертът Христо Попов, който беше гост в...
          Общество

          Дядо Коледа от Горна Оряховица помага на хора, изпаднали в беда

          Златина Петкова -
          Георги Симеонов е 42-годишен мъж от Горна Оряховица, който над десет години влиза в ролята на добрия старец, за да събужда детските усмивки и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions